Пять советов, которые помогут вам завоевать доверие окружающих людей

Доверие — основа человеческих отношений. Без доверия цивилизация давно бы рухнула. Power of Positivity изучил исследования ученых и рассказывает, как завоевать доверие окружающих научно подтвержденными способами.

В этой статье мы расскажем о пяти способах, применение которых поможет вам вызвать доверие у друзей, коллег и даже незнакомцев. Эффективность этих способов была выявлена в ходе научных исследований:

Вы должны приятно пахнуть

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Мы не будем говорить о прописных истинах — чистоплотный человек внушает больше доверия, чем тот, от которого неприятно пахнет. Но профессор университета Аризоны Джойс Берг разработала "Игру на доверие" (другое название "Игра в инвесторов" — Прим. ред.), цель которой — определение межличностного доверия. Эта игра легла в основу исследования нидерландских ученых, которые решили выяснить, как и какие запахи влияют на уровень доверия.





90 участников разделили на три группы: первая группа находилась под воздействием запаха лаванды, вторая — мяты, а третья группа была контрольной. Участники из лавандовой группы были более склонны доверять другим людям свои деньги, чем участники остальных групп. Ученые объясняют этот феномен успокаивающим свойством лаванды, а спокойный человек вызывает больше доверия, чем энергичный или нервничающий.

Повторяйте жесты и позы тела

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Одну группу студентов попросили незаметно повторять язык тела их коллег в деловых переговорах. Другая группа студентов служила контрольной и не "отзеркаливала" своих сослуживцев. Никто из коллег не знал об эксперименте.





Повторение даже такого жеста как "локоть на столе" в итоге дало неожиданный результат. В "зеркальной" группе уровень успеха переговоров составил 67% по сравнению с 12% в контрольной группе.

Общие друзья

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Замкнутый треугольник — это социальное стремление включать в общение третьего участника, особенно если остальные двое участников знакомы друг с другом. Например, если вы пришли на вечеринку с другом, то остальные гости охотнее будут общаться с новым знакомым.





Студенты из Университета Британской Колумбии изучили этот эффект в социальных сетях и провели эксперимент, где участники в случайном порядке приглашали в друзья людей на Facebook. При наличии общих друзей подтверждались 80% приглашений дружить, и лишь 20 % - если общих друзей не было.

Извиняйтесь

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А вот это интересно: некоторые из нас ненавидят извиняться, особенно за то, в чем мы не виноваты. Однако стоит пересмотреть это убеждение, так как по словам исследователей из Гарварда, необязательное извинение может вызвать доверие и расположение даже у незнакомого вам человека.





В ходе одного исследования молодой человек на большом вокзале просил у 65 незнакомцев разрешения использовать их мобильный телефон, пока на улице шел дождь. Когда он начинал свое обращение с довольно странного извинения "Простите, но на улице идет дождь", 47% людей охотно давали ему свой мобильный телефон. Без этой фразы телефон ему одалживали только 9% незнакомцев.

Не бойтесь казаться застенчивым

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В ходе эксперимента в Университете Беркли профессоры сообщали молодому человеку, что он получил наивысший балл в тестировании. Разумеется, за стенкой сидели исследователи, которые фиксировали реакцию окружающих людей. В первой части эксперимента молодой человека воспринимал новость с гордостью, во второй — смущался и краснел.





Затем ученые устроили серию экспериментальных игр вместе с эти молодым человеком и теми, кто стал свидетелями одной из двух его реакций. Те, кто видел его "гордую" реакцию, меньше доверяли ему, а те, кто видел его "застенчивое" поведение, были склонны проявлять большее доверие. Ученые и исследователи связывают смущение с просоциальным поведением, в то время как гордость имеет обратный эффект.