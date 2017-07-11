Пять вещей, которыми точно не стоит жертвовать ради карьеры

На работе мы проводим огромную часть своей жизни, и нередко видим коллег даже чаще, чем семью. Тем не менее, какой бы ни была ваша ситуация и объемы запланированных дел, есть вещи, которыми ради работы совершенно точно не стоит жертвовать. Вдохновленная идеями американского психолога, писателя и исследователя эмоционального интеллекта Тревиса Бредберри, автор Delfi Viņa составила список вещей, которые ни в коем случае нельзя "заслонять" работой.

Здоровье

Надо признать, за работой мы очень часто забываем о своем здоровье, и чрезвычайно сложно бывает установить грань между моментом, когда мы хотим "еще немного поработать", и тем, когда наши интеллектуальные и энергетические резервы иссякают, и мы встречаемся с первыми признаками эмоционального выгорания.

Постоянно страдая от недосыпания и сидячего образа жизни, мы позволяем стрессу окончательно взять над собой верх, и это неминуемо ведет к появлению физических и ментальных проблем. Увы, осознание происходящего зачастую приходит слишком поздно.

Ключ к решению проблемы кроется в том, чтобы тщательнее следить за своим состоянием и не доходить до "перегрева". Как только вы начинаете ощущать усталость — найдите десять, пять, а может даже и одну минуту, но используйте это время для разминки и отдыха.

Поддерживайте себя в форме — питайтесь регулярно, больше двигайтесь, вечерами и в выходные дни старайтесь не думать о работе и заблаговременно планируйте отпуск, который позволит вам сменить обстановку и восстановить силы.