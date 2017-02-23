Самое трудное испытание в жизни женщины — ее настроение

Когда женщина говорит, что ничего не может с собой поделать — это правда. Она действительно ничего не может сделать. Иногда плохое настроение начинается с какой-то ситуации, с проступка мужа или беспорядка дома. Иногда — от усталости и недосыпа. Но еще чаще оно происходит из ниоткуда. Встала как обычно. И все как всегда. И все вроде бы хорошо. А на душе погано.





А когда у женщины на душе погано, она ищет причину. Не может же быть просто так! И находит — для нас это нетрудно. Чуть более пытливее вглядывается в близких. Видит их недостатки еще острее, замечает каждую ошибку. Постоянно задает себе вопрос: "А что еще не так?". И находит новые и новые ответы.





Даже если домашние — например, муж, постарается сделать все идеально — он обречен на провал. Он будет чувствовать себя как в поговорке: "что ни делает дурак, все он делает не так". Не так обнимаешь, не так утешаешь, не так моешь посуду, не о том говоришь.





Неподготовленного мужа это может вывести из равновесия очень быстро — и разгорится ссора, скандал. Когда он ей скажет, что она совсем обнаглела и ничего не ценит. А она, конечно, ответит, что он совсем не любит и не понимает ее.





Кстати, после бурного всплеска эмоций и их выхода во время ссоры ей может стать легче. Особенно если обычно она свои эмоции подавляет. Проплакалась, прокричалась — и как-то легче стало вдруг. Уже не такое ужасное настроение.









Просто сил нет





И ни от чего женщина так не устает, как от самой себя. Когда она в плохом настроении. Когда не хочется портить отношения и настроение другим, но не получается. Когда любимые люди раздражают. Когда ничего не радует и ничего не получается. Ее внутренние муки от такого настроения с несколько раз сильнее, чем страдания ничего не понимающего мужа. Потому как она и рада бы перестать, но ничего не может с собой сделать. Не помогают ни способы поднятия энергии, ни лекции, ни даже молитва. Точнее, молиться вообще не хочется или не получается.





Знакомо? Мне, например, очень. Раньше такое настроение частенько меня мучило. Замучило оно меня после рождения старшего сына. Часто приходит во время беременности, если я мало отдыхаю. И когда стрессовые обстоятельства — становится частым гостем.





От чего зависит женское настроение?





Хочется сказать, что от всего и ничего одновременно, но все-таки есть какие-то факторы риска.





Женщина скорее впадет в плохое настроение, если:

Она не выспалась;

Она устала;

Она не бережет себя и не заботится о себе;

Она в стрессе и бешеной гонке за чем-либо;

Она сама себе не нравится, ей не нравится ее одежда, прическа, фигура;

У нее "женские дни" или около того;

Она является жилеткой для всех и старается быть для всех хорошей;

Сейчас новолуние, полнолуние, затмение или другой астрологический коллапс;

Она копит негативные эмоции и никому не высказывает;

Она голодна;

Дома у нее беспорядок;

Ей некому поплакаться о своих печалях;

У нее маленький ребенок — особенно до года — или она беременна;

Она запрещает себе быть в плохом настроении;

В ее жизни мало телесного контакта с другими людьми; Все это — и не только это — приводит к усилению природной женскойчувствительности, создает более сильные перепады настроения. Все это — и не только это — приводит к усилению природной женскойчувствительности, создает более сильные перепады настроения.





Чем более напряжена жизнь женщины, тем больше вероятности, что очень часто утром она будет вставать уже уставшей. И наоборот — когда женщина живет в энергосберегающем режиме, плохое настроение заходит к ней раз в месяц или того реже.





В чем же будет зрелая позиция? Контролировать свое настроение и всегда улыбаться? Или минимизировать такие неожиданные и неприятные встречи?





Полностью избавиться от плохого настроения невозможно. Оно все равно будет иногда накатывать. Пытаться клеить на лицо улыбку, когда внутри кошки скребутся — это преступление против своей собственной души.





Для начала нужно разрешить себе иногда бывать в плохом настроении. Знаете, очень интересная штука, когда мы с чем-то боремся, оно усиливается. Сильнее боремся — оно снова увеличивается. А когда мы себе позволяем иногда быть глупой, быть плохой, быть злюкой — таких проявлений становится меньше.









Принятие своего плохого настроения и себя такой — важный шаг.





Все остальное без него теряет силу. Ничего не поможет, пока женщина на скажет своему плохому настроению: "Да! Ты пришло именно сегодня. Ну что ж, заходи, располагайся, будь как дома". Не обреченно и сквозь зубы. А искренне. Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Есть время обнимать, есть — уклоняться от объятий. Таков цикл жизни.





Эмоции — это часть жизни.





Для женщины — это огромнейшая ее часть. Нет ничего важнее и страшнее эмоций женщины. Если она их принимает и умеет с ними обращаться, то она становится ведуньей, способной творить чудеса. А если нет — то бабой Ягой, которая губит сама себя и своих близких заодно.





Как с погодой — невозможна такая ситуация, чтоб всегда светило солнце и не было дождя. Тогда земля превратится в пустыню. А в любой плодородной местности иногда идут дожди. Иногда случаются грозы — что можно сравнить с большим выплеском негативных эмоций женщины, ее разрядкой.





Когда я разрешаю себе иногда быть не в духе, мне проще придумать для себя правила, что в этом случае делать. Например, встала не с той ноги — сразу предупредила домашних. Еще лучше — на какое-то время самоустранилась. Пошла и еще повалялась в кровати одна. Съела с утра что-то вкусное. Полежала в ванне или приняла душ.





Предупрежденные домочадцы, скорее всего, почувствуют облегчение. Что это не они сегодня непонятно кто, а просто день такой. И жена-мама сегодня встала не с той ноги. Возможно, будут меньше вас беспокоить. А может быть, даже в чем-то помогут, чтобы вам было легче.





Также можно подумать и о мерах предосторожности для себя — вовремя ложиться спать и вовремя кушать. Заботиться о том, чтобы в зеркало смотреть было приятно и радостно. Ограничивать общение, когда чувствуешь, что отдаешь другим людям слишком много энергии. Накопившиеся отрицательные эмоции проживать — писать письма обид, ставить свои личные границы, прощать, отпускать.





Не помешает и быть в курсе собственных циклов, женских, и циклов Луны, от которых многое зависит. Предупрежден — значит, вооружен. Кстати, в древности почти все женщины разбирались в астрологии на бытовом уровне. То есть когда лучше волосы подстричь, когда новую одежду надеть, когда планы поставить, когда прогенералить дома. Без углублений в карты и транзиты. Простые и полезные вещи в хозяйстве.





Беречь себя. Жить в энергосберегающем режиме. Например, у нас в семье есть одно отличное правило — уходить на позитиве. С любого места — будь то гости, пляж, парк, магазин — уходить на пике. Когда еще никто не устал, никто не капризничает, когда всем хорошо. Тогда остаются силы нормально добраться до дома, и поездка запоминается хорошим.





Так же можно делать в любой ситуации — общаясь с подругами, уходить на позитивной ноте. Не дожидаясь, когда все начнут жаловаться на жизнь. Заканчивать шоппинг на пике удовольствия, а не в тот момент, когда опустел кошелек. Заниматься благотворительностью до той точки, когда тебе и другим очень хорошо. Гулять с ребенком столько, сколько тебе в радость.





Беречь свою энергию. Она не бесконечна. Она кончается как будто вдруг. А на самом деле приближение конца можно почувствовать — если научиться слышать свое тело и свою душу. Оставить энергии для себя — не отдавать все без остатка другим людям, даже если это самые близкие. Вам эта энергия нужнее — чтобы восстановить силы и завтра снова быть в форме.





Плохое настроение — это как дождливый день. Его нужно просто пережить.





Со временем вы даже научитесь получать удовольствие. Ведь можно весь день поваляться в кровати — позволить себе такую роскошь. Или посмотреть грустный фильм и порыдать. Или разрешить себе ни с кем не общаться. Или выбросить весь хлам, который вас давно раздражает, но все руки не доходили.





Дождливый день не менее важен, чем солнечный. Особенно если к нему относиться не как к каре или кошмару, а как к одной части жизни. Необходимой для того, чтобы внутри и снаружи была гармония.







