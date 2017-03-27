Существуют десятки способов, чтобы саботировать свою жизнь, но самые популярные из них — прокрастинация, "стрессовая" еда, внутриличностный конфликт или прием алкоголя для снятия напряжения. Обычно это мелкие поступки: один бокал пива, одна лишняя шоколадка. Но повторяясь, они создают накопительный эффект — яму недовольства собой, из которой сложно выбраться. Есть несколько причин, объясняющих привычку, по которой вы ставите себе подножки.