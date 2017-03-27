Утром вы сели на диету, а вечером говорите: «Один кусок пиццы ничего не испортит». Или вы решили наладить отношения с мужем, но сразу после примирительного ужина закатываете скандал из-за невымытой посуды. Или вы хотите повышения, но вместо подготовки проекта раскладываете пасьянс. Самосаботаж — любое действие, направленное против себя. Почему вы превращаетесь во врага, ведущего подрывную деятельность на собственной территории? На вопрос отвечает Passion.ru.
Существуют десятки способов, чтобы саботировать свою жизнь, но самые популярные из них — прокрастинация, "стрессовая" еда, внутриличностный конфликт или прием алкоголя для снятия напряжения. Обычно это мелкие поступки: один бокал пива, одна лишняя шоколадка. Но повторяясь, они создают накопительный эффект — яму недовольства собой, из которой сложно выбраться. Есть несколько причин, объясняющих привычку, по которой вы ставите себе подножки.