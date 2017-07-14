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Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

DELFI Woman
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Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться
Foto: Shutterstock

Розовые очки — опасная штука: из-за них можно увязнуть в отношениях с человеком, который вам совсем не подходит. Но как определить, что ваша избранница — та самая? Вместе с Power of Positivity мы собрали список самых главных качеств женщины, с которой любой мужчина захочет остаться навсегда.

Женщины — прекрасные существа. Они способны изменить жизнь мужчины, покорив его сердце. Подумайте о женщинах, которых вы любите, и неважно кем они вам приходятся — женой, матерью, дочерью, сестрой, подругой или тетей. Подумали? Хорошо, теперь ответьте на вопрос "Почему вы их любите?". Вы или попытаетесь объяснить, собрав воедино крупицы логики, либо просто ощутите, как сильно их обожаете. Действительно, любовь очень трудно описать словами.

Самая ценная награда в мире мужчины — жить с самой красивой женщиной на свете, зная, что ее сердце принадлежит лишь ему. Норман Мейлер, драматург.

Несмотря на всю их красоту и великолепие, женщины бывают настолько загадочными, что мы, мужчины, часто их не совсем понимаем, а еще чаще совсем не понимаем. Но как узнать, тот ли перед вами единственный спутник жизни, которого вы ищете? Мы собрали несколько самых явных признаков того, ваша женщина — та самая.

Она ласкова

Любителям возразить сразу говорим, что ласковый характер и крутой нрав очень даже могут уживаться в одном человеке. Если женщина вас любит, то она не стесняется выражать свои чувства — она будет держать вас за руку, обнимать, целовать в щеку и всячески показывать вам свою любовь.

Если она ласкова и добра, то она добра и к остальным (разумеется, если они этого заслуживают). Не имеет значения, ваша ли это мама или дальняя троюродная тетя — ваша избранница будет добра и любезна.

Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться
Foto: Shutterstock

Она заставляет вас улыбаться

Наверняка вы видели в кафе или ресторанах мрачные пары, которые даже словом не перекидываются. Не будем вдаваться в возможные причины таких пар, но это как раз то, чего стоит избегать в отношениях любой ценой — они несчастливы вместе.

Женщину, которая всегда вызывает у вас улыбку, с которой вам легко и смешно, нужно беречь. Вы "на одной волне", а это редкость, поэтому цените это. А если у вас одинаковое чувство юмора, то заключите ее в объятия и никогда не отпускайте.

Вы хотите быть с ней рядом

Многие из нас проходили через такие отношения, где партнеры еле терпят друг друга. Такой опыт абсолютно нормален, хоть и несколько печален.

Если ваша избранница настолько вас привлекает, что вы хотите быть с ней постоянно, и не можете дождаться следующей встречи, где вы наслаждаетесь обществом друг друга, то это хороший знак.

Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться
Foto: Shutterstock

Она делает вам комплименты

После вчерашней встречи с друзьями вы еле живой передвигаетесь по дому в растянутых трениках, а она говорит, как ей нравится ваше старческое покряхтывание? Вы не зарабатываете миллионов, но она все равно хвалит вас за упорный труд?

Та самая всегда будет обожать вас. Вне зависимости от обстоятельств.

Она делает для вас все

В тех парах, где царит взаимная и настоящая любовь, понимают, что отношения требуют жертв, и полностью к ним готовы. Та самая женщина приедет к вам даже в три ночи, если вы чем-то отравились. Если у вас сломалась машина, она примчится, даже если до вас час пути.

Помимо "героических" поступков, конечно, есть и маленькие вещи, которые показывают ее любовь к вам. Женщины, которые способны жертвовать своим временем, сном, деньгами, планами, — лучшие матери, жены, партнеры.

Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться
Foto: Shutterstock

Она неприхотлива

Это подарок небес, когда гуляя по торговому центру, вам не надо расплачиваться за ее покупки. Неприхотливые женщины обычно самостоятельны и не ищут мужчин, на которых можно взвалить чрезмерные обязательства.

Цените тот факт, что ваша любимая не посягает на ваш кошелек, и сделайте себе одолжение: время от времени радуйте ее подарками.

Ей можно доверять

Последний пункт весьма очевиден, но крайне важен. Пускай это звучит избитым клише, но доверие — основа прекрасных отношений. Если ваша женщина никогда не давала вам повода усомниться в ее благонадежности, то считайте, что вам очень повезло. Возможно, вам никогда не придется искать ее скрытые мотивы, потому что их попросту нет. Если она доверяет вам, а вы ей, то это женщина с золотым сердцем. Не провороньте.

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DELFI Woman

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