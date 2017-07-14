Семь качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

Розовые очки — опасная штука: из-за них можно увязнуть в отношениях с человеком, который вам совсем не подходит. Но как определить, что ваша избранница — та самая? Вместе с Power of Positivity мы собрали список самых главных качеств женщины, с которой любой мужчина захочет остаться навсегда.

Женщины — прекрасные существа. Они способны изменить жизнь мужчины, покорив его сердце. Подумайте о женщинах, которых вы любите, и неважно кем они вам приходятся — женой, матерью, дочерью, сестрой, подругой или тетей. Подумали? Хорошо, теперь ответьте на вопрос "Почему вы их любите?". Вы или попытаетесь объяснить, собрав воедино крупицы логики, либо просто ощутите, как сильно их обожаете. Действительно, любовь очень трудно описать словами.

Самая ценная награда в мире мужчины — жить с самой красивой женщиной на свете, зная, что ее сердце принадлежит лишь ему. Норман Мейлер, драматург.

Несмотря на всю их красоту и великолепие, женщины бывают настолько загадочными, что мы, мужчины, часто их не совсем понимаем, а еще чаще совсем не понимаем. Но как узнать, тот ли перед вами единственный спутник жизни, которого вы ищете? Мы собрали несколько самых явных признаков того, ваша женщина — та самая.

Она ласкова Любителям возразить сразу говорим, что ласковый характер и крутой нрав очень даже могут уживаться в одном человеке. Если женщина вас любит, то она не стесняется выражать свои чувства — она будет держать вас за руку, обнимать, целовать в щеку и всячески показывать вам свою любовь.

Если она ласкова и добра, то она добра и к остальным (разумеется, если они этого заслуживают). Не имеет значения, ваша ли это мама или дальняя троюродная тетя — ваша избранница будет добра и любезна.

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Она заставляет вас улыбаться