Семь правил личной жизни, которым следуют уверенные в себе женщины

Уверенность в себе (не путать с самоуверенностью) на самом деле является тем "прожиточным минимумом", без которого в жизни останавливается всякое движение вперед. Только обладая достаточной уверенностью в себе, можно успешно реализоваться в профессиональном плане или завести полноценные отношения. Вместе с Delfi Viņa мы выяснили семь главных принципов, которых стоит придерживаться в отношениях.

Помните, что на отношениях свет клином не сходится

Разумеется, романтические отношения требуют времени, но не стоит жертвовать всем своим свободным временем ради мужчины. Продолжайте жить своей жизнью: встречайтесь с друзьями, ходите на концерты, выставки и в клубы, даже если ваш партнер по каким-то причинам отказывается составить вам компанию.





Не забрасывайте свои хобби, не пропускайте занятия спортом. И не перестраивайтесь под желания вашего мужчины. Такого же мнения придерживается предпринимательница и творческая личность Гундега Скудриня: "Если я нужна мужчине, то только такой, какая я есть".

Не спрашивайте партнера, какими будут ваши отношения

Очень часто в фильмах, да и в жизни, женщины спрашивают у возлюбленных, куда ведут эти отношения, и есть ли у них будущее. Но откуда мужчины могут это знать, если они не ясновидящие? Возьмите ситуацию в собственные руки и тогда отношения приведут вас туда, куда вы сами захотите.

Говорите о своих желаниях

Если вы чего-то хотите — от партнера, от секса, от отношений, то смело говорите об этом. Если вам что-то нужно — просите об этом. Только тогда вы это получите. Не скрывайте свои желания и потребности.

Ревновать — глупо

Уверенная в себе женщина слишком себя уважает, чтобы ревновать или еще хуже — ограничивать или запрещать партнеру общение с другими женщинами. Ревность — это симптом недоверия избраннику, допущение возможности, что он уйдет к другой. Уверенная женщина уверена в себе, в своем мужчине и в их отношениях, а силой и угрозами никого не удержишь.

Отстаивайте свое мнение

Учитесь аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию, слушать собеседника — это важное умение, которое позволит вам добиваться своей цели или хотя бы не жертвовать своими взглядами.

Не надо самоутверждаться в социальных сетях

Социальные сети заняли большое место в нашей жизни — там мы делимся событиями, новостями и мыслями. Зачастую постоянная публикация своих романтических фотографий выглядит как попытка убедить себя и всех остальных, что у вас идеальные отношения. Уверенной в себе женщине это не нужно — она и так знает, что у нее великолепный партнер "прекрасен их союз". Лайки и восторженные комментарии не сделают ваши отношения лучше.

Не вините себя, когда отношения подошли к концу.

Иногда события разворачиваются совершенно не так, как мы ожидали и если отношения умирают, то этот факт нужно просто принять. По словам журналистки и блогера Уны Улме, самая большая проблема при расставании — страх.





Страх оказаться в одиночестве, страх боли, страх перед неизвестностью — страхи оборачиваются против вас, и вы начинаете винить себя в случившемся, медленно, но верно загоняя себя в яму отчаяния. Уверенная в себе женщина открыто принимает завершение отношений и не винит в этом себя. Если вы будете постоянно думать о том, что можно было сделать что-то иначе, то вы застрянете в прошлом, и будущее никогда не наступит.

