При этом многим из нас достаточно сложно четко сформулировать признаки, делающие кого-то привлекательным. Многие из нас "просто знают". Можно назвать это чувством или интуицией, но человек точно знает это, когда он чувствует.

Привлекательность — это общая составляющая. Она может быть интимной и платонической, физической и эмоциональной, рациональной или эмоциональной.





Некоторых из нас привлекают люди, которые в конечном итоге причиняют нам боль — все то, что так необъяснимо озадачивает и манит одновременно. Некоторых из нас привлекают люди, которые подражают нашим ценностям, стремлениям и целям. Некоторые наши взгляды и мысли могут меняться вместе с нормой или показателем той самой привлекательности или же напротив малой привлекательности.





Стремление к индивидуальности проявляет собой определенную модель поведения, которая, как правило, притягивает к себе еще больше людей.





Большинство из нас согласятся с тем, что проводить время с человеком, который представляет собой проявление чего-то негативного и пессимистичного, не является тем, что мы приемлем. Нам свойственно уходить от той модели поведения, которая кажется нам непривлекательной.





С другой стороны, мы ценим тех людей в нашей жизни, которые демонстрируют искренне позитивный настрой и действия. Это подводит нас к более актуальной теме под названием "Что делает личность привлекательной".



