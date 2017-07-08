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Семь советов, которые помогут вернуть страсть в ваши отношения

DELFI Woman
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Семь советов, которые помогут вернуть страсть в ваши отношения
Foto: Shutterstock

Для многих не секрет, что отношения легко "утопить" в темных водах рутины и быта. И это совершенно естественно, когда по прошествии длительного времени партнеры охладевают друг к другу и отдаляются. Но беспокоиться не стоит, ведь вернуть утерянную страсть возможно. Эксперты Cosmopolitan.com и Delfi Viņa делятся своими советами на этот счет.

Буьте спонтанны. Все загадочное и непредсказуемое несет в себе элемент сексуальности. Если вы погрязли в рутине и бабочки в вашем животе давно перестали летать, попробуйте что-то новое и еще неизведанное. Не договариваясь заранее, устройте вечер только для двоих! Пригласите партнера на романтическое свидание (долой стереотипы о том, что это мужская прерогатива), станцуйте особенный танец, который будет предназначен только для него, предложите прыгнуть вместе на тарзанке или прокатиться на лошадях — в общем, создавайте новые общие положительные эмоции и перестаньте быть слишком предсказуемой, ведь в большинстве случаев мужчина начинает задумываться о прекращении отношений именно из-за обыденности и излишней предсказуемости женщины, все загадки которой, как ему кажется, он уже давно разгадал.

Работайте над собой в отношениях. Со временем мы нередко начинаем относиться к любимому человеку как к чему-то само собой разумеющемуся, ставим партнера на второй план, больше концентрируясь на своей карьере и своих же увлечениях. Но здесь будет уместен совет латвийской фокусницы Даце Пеколли, которая вот уже двадцать лет счастливо живет с любимым мужем. "Настоящая любовь не проходит. Это просто невозможно. Как настоящая любовь может уйти? Как может быть скучно, если есть общие интересы и цели? Все дело в желании самих партнеров — подчиняться рутине или нет." Но, Даце здесь же оговаривается, что, возможно, у других все и не так просто, но она над своими отношениями работает постоянно, и поэтому все получается: "Я представляю наши отношения в виде эдакого особенного сада. Я все время ухаживаю за ним, полю сорняки. Но не из своего мужа я их вырываю, а из себя", — делится артистка.

Отводите время для секса. Конечно, мы не имеем в виду, что вам в буквальном смысле стоит записывать это приятное занятие в ежедневник, ставя напоминания на телефоне, но ведь действительно случаются такие дни, когда этот важнейший элемент отношений просто выпадает из-за нехватки времени. Здесь важно включать фантазию. К примеру, перед работой, с утра, можно принять совместный душ "с продолжением", а если вам предстоит романтическое свидание в ресторане, лучше не оставлять занятие любовью на потом, потому что после ужина вы будете заняты а) перевариванием пищи и б) просто будете уставшими и сонными.

Семь советов, которые помогут вернуть страсть в ваши отношения
Foto: Shutterstock

Будьте азартными. Помните, что было в начале ваших отношений? Откуда появился огонек страсти тогда? Наверняка у вас с партнером случались и совместные авантюры, и приключения. Отправьтесь в совместное путешествие, и вовсе необязательно, чтобы оно подразумевало под собой полет в Нью-Йорк, Лондон или Париж. Для этого вполне может быть достаточно и просто милой поездки в соседний город или страну. Самое главное здесь — наслаждаться моментом.

Проявляйте страстность. Неожиданные сюрпризы, легкий флирт, секстинг и горячие фразы, произнесенные шепотом на ушко любимого — вспомните обо всех этих прекрасных приемах и о времени, когда вы просто не могли оторваться друг от друга. Рассматривая партнера, спросите себя, что именно привлекло вас в нем когда-то. Зафиксируйте эту мысль и чаще произносите ее вслух, при этом обязательно отмечая, что сегодня любимый не только не изменился в ваших глазах, но и стал даже еще более желанным. Даже если вы с ним друг от друга отдалились в сексуальном плане, стоит только представить себя в какой-нибудь пикантной роли (к примеру, куртизанки или наложницы императора), да даже и просто посмотреть на партнера с нежностью и проявить ласку, как ситуация очень быстро начнет исправляться, ведь уход близости из отношений печалит не только женщин, но и мужчин, и первый шаг, сделанный в сторону близкого человека, может сыграть здесь действительно решающую роль.

Семь советов, которые помогут вернуть страсть в ваши отношения
Foto: Shutterstock

Будьте уверены в себе. Живите своей жизнью, не растворяйтесь в партнере, теряя свое собственное я. Любите себя. Нет ничего более сексуального, чем уверенная в себе женщина. При этом, уверенность проявляется как в действиях, так и во внешнем виде, поэтому будьте чуть смелее, следите и ухаживайте за собой.

Цените своего партнера. Не стесняйтесь обсуждать с любимым имеющиеся в отношениях проблемы, но при этом не забывайте проявлять и положительные эмоции — по достоинству судите о поступках партнера и цените его чувства к вам. Благодарите его за помощь по дому, вербально, и, что еще более важно — физически благодарите его за старания. Ведь каждому человеку, вне зависимости от его пола, так необходимо чувствовать себя востребованным и оцененным по достоинству. Попробуйте практиковать такой простой подход хотя бы пару дней или неделю — уже через столь короткое время вы сможете увидеть поразительный эффект "преображения" вашего мужчины. И вы почувствуете, как быстро холодность уйдет из ваших отношений.

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DELFI Woman

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