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"Все зависит от нас самих"





По данным специалистов из Statistic Brain Research Institute, 45% американцев в канун нового года ставят перед собой амбициозные цели. Например, похудеть. Это желание занимает первую строчку. В топ-10 также входит стремление бросить курить, стать организованным, влюбиться и жить по средствам.





Цели россиян мало чем отличаются от западных — все вертится вокруг здоровья, финансов и взаимоотношений. Печально осознавать, но столь важные сферы год от года остаются без изменений. Ведь, по данным все тех же ученых, добираются до цели лишь 8%.





Получается у них потому, что счастливчики знают, чего хотят, и умеют расставлять приоритеты. Они не распыляются на "все и сразу", но главное — они берут ответственность за выполнение цели. Помните, как поется в песне Ёлки (не новогодней): "Все зависит от нас самих, ничего в мире нет такого, что неподвластно было нам". От нас, а не от Деда Мороза!





Большинство же уповает на новогоднее чудо, фактически самоустраняясь от его реализации. Это не хорошо и не плохо. Но, признайтесь, вам бы хотелось, чтобы именно в этом году желание наконец сбылось?





Составьте четкий план





Впереди целый год — велик соблазн отложить все "на потом". Поэтому в начале игры должен быть "бизнес-план". В голове или на бумаге. Главное, вы должны видеть пути достижения цели, а также запасные варианты.





Разбейте грядущие 12 месяцев на удобные отрезки, определитесь, как должны выглядеть промежуточные результаты. Они должны быть конкретными! Не "я буду питаться правильно и похудею", а "я составлю сбалансированный рацион с общей калорийностью не больше 1800 калорий в день и сброшу 5 килограммов в первом квартале 2017 года". Чем больше подробностей — тем меньше возможностей уйти от ответственности.





Да, и не откладывайте в долгий ящик. Решились худеть под бой курантов — делайте упражнения уже 1 января.





Оценивайте силы

Цель должна быть достижимой. Избегайте обещаний, которые вы безуспешно пытались выполнить последние несколько лет. Ну, не получается у вас отказаться от сладкого и жирного. Не мучайте себя в новом году и не истощайте самооценку.

Хотя у больших обещаний есть и положительная сторона, особенно если вы даете их любимому человеку. Ученые провели интересное исследование и выяснили: люди, которые нас любят, чаще нарушают свои обещания, чем те, кто относятся к нам сдержанно. "Любящие люди действительно имеют это в виду, когда раздают щедрые обещания. Однако чувства любви и привязанности влияют на процессы планирования и прогнозирования, делая их более сложными, и при выполнении задуманного возникают трудности", — объясняют психологи Дара Каммарат и Йоханна Питц.

Делайте, что хотите

Не стесняйтесь включать эгоизм на полную. Перемен должны хотеть вы! Не родители, не ваши дети, а только вы. Личная выгода, по мнению психологов и коучей, — лучший стимул в достижении цели.

Никому не рассказывайте

В примете не рассказывать, пока не исполнится, есть рациональное зерно. Человеческая психика — очень хитрая и ленивая штука.

Дело в том, что как только ваш Инстаграм начинает пестрить новыми кроссовками, абонементом в фитнес, фрешами и зелеными салатиками, мозг решает, что полдела уже сделано. В то время как оно не сдвинулось с мертвой точки. Вы чувствуете себя подтянутой фитоняшкой, а весы застряли на одной цифре. Ученые называют этот эффект социальной реальностью: человек говорит о своих планах и наивно считает, что уже достиг желаемого. Совсем молчать тоже не стоит. Делиться планами надо с теми, кто реально может поддержать. И дать стимулирующий пинок, когда он понадобится.

