Контролер



Жизнь с контролирующим партнером — настоящее испытание. Он все время хочет быть в курсе — где вы, с кем вы, чем вы там занимаетесь. Такому человеку всегда важно ощущение, будто он знает о каждом вашем шаге и не упускает вас из виду. И он не ограничивается простым интересом. Выяснив все о вашем прошлом и планах на будущее, он попытается повлиять на ваши поступки. Например — "ты действительно хочешь выйти из дома в таком виде?!". Его желание контролировать каждое ваше действие иногда будет перерастать в болезненную критику.

Кристине (34) рассказывает об отношениях своей подруги, которые затронули и ее саму: "У нее муж — безграничный параноик! Ему всегда кажется, что жена ему изменяет, делает что-то плохое. Поэтому он не дает ей покоя и каждые десять минут пишет смс с текстом "Ты где?". По-моему, это ненормально, учитывая, что они женаты семь лет. Прежний опыт показывает, что с верностью все в порядке. Неужели он так и будет всю жизнь над ней измываться? Это ненормально!".