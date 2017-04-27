Вам удалось создать отношения с сильной женщиной, которая любит вас. При этом вас беспокоит вопрос: как сохранить ее привязанность по отношению к вам? Да, задача не из легких — дать сильной женщине свободу, чтобы расправить ее крылья, при этом полностью убедиться в том, что ее сердце принадлежит вам одному, пишет "Клубер".
На самом деле этот сложный баланс кажется простым до тех пор, пока вы в состоянии избежать какого-то серьезного и неприемлемого поведения.
Давайте обсудим семь вещей, которые так не приемлет сильная женщина
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