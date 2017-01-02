Нос в телефоне

Можете представить свои будни без смартфонов? Мы уверены, что большинство из вас не может. Современный человек без телефона, словно без рук. Но поводом для беспокойства является вовсе не то, что человек пользуется средством связи, а те "экстры", которые отодвинули главную функцию телефонов на второй план. Соцсети и различные игры и приложения крадут у нас драгоценное время в столь больших масштабах, что порой вытесняют собой даже реальность. Возможно, в этом году стоит хотя бы иногда практиковать отказ от пользования смартфоном, чтобы больше внимания уделять настоящей жизни и эмоциям.

Страх отношений

Конечно, быть одной и быть одинокой — две совершенно разные вещи. И в одиночестве нет ничего плохого, если оно является следствием осознанного выбора. Но все совершенно иначе, если такое положение дел вас угнетает, но при этом вы боитесь выйти из зоны комфорта на поиски собственного счастья. Чтобы познакомиться с кем-то и пойти на свидание, действительно нужна некоторая смелость. Но задумайтесь, что самое худшее из того, что может произойти? Неудобная беседа с человеком, которого вы можете больше никогда не встретить? Ну, это не так уж и страшно. Отбросьте сомнения и позвольте себе быть счастливой!

Токсичные "друзья"

У каждой из нас есть такой "друг" или знакомый, с которым мы общаемся… ну, скажем, из вежливости. И откровенно говоря, путь до сближения с вами этому человеку вряд ли когда-нибудь суждено пройти. Чем старше мы становимся, тем больше понимаем истинную ценность времени. Хотите ли вы проводить его с людьми, которые не дарят вам ни капли приятных эмоций? Дарите свое внимание только и исключительно тем, кому действительно хотите его дарить.

Равнодушие по отношению к собственному телу

Честно говоря, на то, как вы заботитесь о своем теле, плевать практически всем, кроме вас. Поэтому нужно осознать, что пустые обещание окружающим не дадут абсолютно ничего, и настоящий результат зависит только от того, насколько важно выполнение обещаний именно вам. Кроме ВАС никто не позаботиться о вашем здоровье и внешнем виде.

Чрезмерное самокопание и страх риска

Размышление и планирование необходимы перед принятием важных решений. Но все должно быть в равновесии. Не стоит часами, а то и днями, и неделями сидеть и анализировать, подойдет ли вам, к примеру, короткая стрижка. Если вы чего-то действительно хотите, и хотите уже давно — почему бы не проявить спонтанность? Конечно, речь идет только о тех решениях, последствия которых не могут стать для вас катастрофическими.

Излишняя самокритика

Здесь тоже нужно понимать, что в известной мере самокритика может быть полезна, но это вовсе не значит, что вам стоит переживать по каждому пустяку. Мы все умные, красивые и интересные. Если у вас не выходит что-то, что хорошо получается у коллеги или подруги, не стоит корить себя за это, ведь вы наверняка можете проявить себя в чем-то еще.

Фразы и мысли о том, как "все вокруг плохо"

Конечно, ситуации бывают разные, но большинство из них отнюдь не так и трагичны, как нам может казаться. Стоит объективно смотреть на вещи и не искать проблемы там, где их нет.