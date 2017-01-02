Переход из одного года в другой — магическое время, в которое мы получаем очередной шанс "начать все заново", исправиться и стать чуть лучше. На этот раз команда DELFI Viņa собрала самые распространенные "ментальные грешки", с которыми лучше попрощаться в 2017 году.

Нос в телефоне

Можете представить свои будни без смартфонов? Мы уверены, что большинство из вас не может. Современный человек без телефона, словно без рук. Но поводом для беспокойства является вовсе не то, что человек пользуется средством связи, а те "экстры", которые отодвинули главную функцию телефонов на второй план. Соцсети и различные игры и приложения крадут у нас драгоценное время в столь больших масштабах, что порой вытесняют собой даже реальность. Возможно, в этом году стоит хотя бы иногда практиковать отказ от пользования смартфоном, чтобы больше внимания уделять настоящей жизни и эмоциям.

Страх отношений



Конечно, быть одной и быть одинокой — две совершенно разные вещи. И в одиночестве нет ничего плохого, если оно является следствием осознанного выбора. Но все совершенно иначе, если такое положение дел вас угнетает, но при этом вы боитесь выйти из зоны комфорта на поиски собственного счастья. Чтобы познакомиться с кем-то и пойти на свидание, действительно нужна некоторая смелость. Но задумайтесь, что самое худшее из того, что может произойти? Неудобная беседа с человеком, которого вы можете больше никогда не встретить? Ну, это не так уж и страшно. Отбросьте сомнения и позвольте себе быть счастливой!

Токсичные "друзья"

У каждой из нас есть такой "друг" или знакомый, с которым мы общаемся… ну, скажем, из вежливости. И откровенно говоря, путь до сближения с вами этому человеку вряд ли когда-нибудь суждено пройти. Чем старше мы становимся, тем больше понимаем истинную ценность времени. Хотите ли вы проводить его с людьми, которые не дарят вам ни капли приятных эмоций? Дарите свое внимание только и исключительно тем, кому действительно хотите его дарить.