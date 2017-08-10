Шесть типов женщин, от которых мужчинам стоит держаться подальше

Понятное дело — никто из нас не идеален. Ну, или почти никто. С одними людьми ужиться проще, с другими — труднее, а с третьими — вообще невозможно! Мы уже писали о типах мужчин, от которых лучше держаться на приличном расстоянии, а сейчас эксперты Yourtango и команда DELFI Viņa предлагают узнать о том, каких представительниц прекрасного пола предпочитают не впускать в свою жизнь мужчины.

Мисс "контроль"

Фемины, относящиеся к этому типу, в отношениях жаждут лидерства, постоянно указывая мужчине на его место. При этом себя такие женщины считают "устранительницами всех проблем", и даже не осознают, что своим поведением сами могут создавать головную боль для окружающих.

Нет, они и вправду не хотят никому зла, и их намерения изначально могут даже быть благородными, но и этим не оправдать постоянный контроль и менторский тон по отношению к партнеру. В конце концов, такие дамы своим чрезмерным давлением лишают своих избранников мужественности.

Ранее мы уже рассказывали, что излишнее желание контролировать партнера является одной из самых разрушительных ошибок в отношениях. Все должно быть основано на доверии. Ведь союз создают два человека, поэтому и для принятия важных решений, ежедневных задач, планирования и других вопросов необходимо "работать" с партнером на равных.

