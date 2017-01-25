В идеальных отношениях мы бы позволяли своему мужчине видеть в нас только самое лучшее. Но в реальных отношениях мы часто позволяем ему видеть обе наши стороны: как хорошую, так и плохую.





Это понятно. Жить с кем-то, делить с ним бюджет и туалет, видеть из дня в день — это немного напрягает. И просто очень тяжело быть 100% идеальной 100% времени.





Но одно дело просто дать себе слабинку, а другое — взять на себя совершенно деструктивную роль. И многие женщины не понимают, что тем самым сами портят свои отношения. Вот лишь несколько особенностей женского поведения, которые отталкивают мужчин:





1. Когда женщина пытается все сделать сама. Она хочет контролировать отношения, ставит мужчину на место, считает себя "решателем проблем". Хотя у нее могут быть благие намерения, постоянно указывать мужчине, как и что он должен делать, неправильно — это раздражает.





Пытаясь контролировать его, она подрывает его чувство собственного достоинства, отнимая у него его мужественность.





2. Когда женщина ведет себя как мама: она обожает мужчину, суетится вокруг него и вечно беспокоится, верит, что он не может сделать ничего плохого, возможно даже выбирает ему костюм и носки, чтобы он надел в свой первый день на новой работе.





Женщина-мать в отношениях берет все на себя, весь груз ответственности, считая лишь своей обязанностью сделать так, чтобы отношения получились. Она постоянно думает, что он чувствует и что она может сделать лучше.





Проблема в том, что эта роль двоякая. Во-первых, такое поведение приводит к сопротивлению мужчины. Ровно так, как дети сопротивляются чрезмерной опеке родителей. А во-вторых, это несправедливо со стороны женщины — обращаться с мужчиной как с маленьким ребенком.





3. Когда женщина на первое место ставит свою сексуальность и манипулирует мужчиной посредством секса. Если он хочет секса, то он должен сделать то, что она хочет. Но никакие отношения не выживут, если есть шантаж.





4. Вечно страдающая женщина. В целом сказочный сценарий неплох: парень встречает девушку, он ее спасает, и в итоге они живут долго и счастливо.





Звучит романтично, но это работает недолго. Если девушку постоянно нужно спасать, это слишком изнурительно и нереалистично для мужчины. Ему не нужна несостоятельная девушка.





5. Когда женщина постоянно дразнит мужчину, но не дает ему сполна собой насладиться. И дело не только в сексе, а в целом в отношениях. Поначалу это может быть забавно, но потом раздражает. Потому что такое поведение не позволяет сблизиться, мужчина чувствует себя неудовлетворенным, а она — одиноко.





6. Когда женщина ведет себя как принцесса, хочет, чтобы ею восхищались и обожали. Она хочет быть трофеем мужчины. Но тем самым лишает и себя, и его настоящего счастья и близких отношений.





В конце концов, каждая женщина время от времени ведет себя по одному из этих сценариев (так же как и мужчины). Но если это входит в привычку, то пора прекратить это, иначе ничем хорошим это не закончится.



