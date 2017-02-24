Эффект Прэтфелла





Если вы несовершенны, люди будут любить вас больше. Когда мы хотим произвести на кого-то впечатление, то неизбежно выпячиваем наружу лучшие стороны своей личности. Оказывается, совершенно зря: исследования показывают, что демонстрация своей уязвимости и слабости, напротив, повышает уровень эмпатии к нам со стороны других людей. Чем больше у вас некритичных недостатков, тем лучше к вам будут относиться люди.





Профессор, который выступает перед аудиторией и заметно волнуется, кажется слушателям умнее того, кто выступает предельно уверенно. Стесняться и делать глупости во время первого знакомства — проверенный, хотя и не очевидный способ понравиться своему потенциальному партнеру.





Теория получила название эффекта Прэтфелла и была проверена Эллиотом Аронсон, докотором философии по психологии Стэнфордского университета.





В общем, ошибаться на людях — это не только нормально, но и полезно. Во всяком случае, до тех пор, пока ваши ошибки не приносят серьезного ущерба окружающих.