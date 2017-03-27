Сотрудник Google раскрыл секрет успешного собеседования

Он признался, что во время собеседования его мало интересуют ответы потенциального работника на стандартные вопросы о профессиональных навыках или отношении к работе.





В частности, Ропер утверждает, что ответы на эти вопросы не дают возможности узнать человека получше и увидеть его потенциал, передает Independent.





Вместо вопросов о профессиональных недостатках и достоинствах кандидата на ту или иную должность следует расспросить его о любимом цвете, самых невероятных поступках, которые доводилось совершать в жизни и месте на планете, в котором хотелось бы побывать.





Вопросы на личные темы помогут собеседнику выйти из зоны комфорта и сделать разговор более интересным.





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"Вопросы не так важны, как сама беседа. Лишь общение дает нам уникальную возможность по-настоящему понять, чем увлекается человек и каких принципов придерживается", — говорит Ропер.





Он также добавил, что считает наиболее продуктивными сотрудниками тех людей, которые счастливы и спокойны:





"Наши самые продуктивные сотрудники — те, кто счастлив по жизни. Счастливые люди любят свою работу и считают ее важной частью своей жизни", — добавляет он.





Именно поэтому Ропер считает секретом успешного собеседования установление эмоциональной связи с потенциальным работодателем.





Он также рекомендует больше раскрываться и говорить не только исключительно о своей профессиональной деятельности, но и на личные темы, которые позволят потенциальному работодателю лучше понять, подходит ли кандидат на ту или иную должность и сможет ли справиться с поставленными перед ним задачами.