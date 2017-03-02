Ученые вывели закономерность: по тому, как часто женщина имитирует оргазм, можно предсказать вероятность того, что она пойдет на измену, пишет The Daily Mail. Итак, чем чаще она имитирует, тем больше вероятность измены. Притом, данная особенность не касается женщин, имеющих мало оргазмов, пишет Meddaily.ru.
Этот вывод ученые сделали, исследовав 138 женщин и 121 мужчину. Они интересовались у женщин силой и частотой оргазмов, а мужчин спрашивали, как часто, по их мнению, вторая половина достигала оргазма. Также всех участников опроса интервьюировали относительно того, изменяли ли они партнеру и рассматривают ли возможность измены в будущем.
Оказалось, имитация оргазма была напрямую связана с женской неверностью и низкой степенью удовлетворенности отношениями со стороны мужчины. Однако нет никакой связи между количеством достигнутых оргазмов и вероятностью измены.