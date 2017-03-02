Этот вывод ученые сделали, исследовав 138 женщин и 121 мужчину. Они интересовались у женщин силой и частотой оргазмов, а мужчин спрашивали, как часто, по их мнению, вторая половина достигала оргазма. Также всех участников опроса интервьюировали относительно того, изменяли ли они партнеру и рассматривают ли возможность измены в будущем.





Оказалось, имитация оргазма была напрямую связана с женской неверностью и низкой степенью удовлетворенности отношениями со стороны мужчины. Однако нет никакой связи между количеством достигнутых оргазмов и вероятностью измены.