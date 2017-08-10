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Стать счастливее за 10 секунд. Как одна утренняя привычка поможет улучшить вашу жизнь

DELFI Woman
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Стать счастливее за 10 секунд. Как одна утренняя привычка поможет улучшить вашу жизнь
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Какие утренние привычки улучшают ваше самочувствие? Зарядка, вкусный завтрак, любимая музыка? Business Insider рассказывает о 10-секундной привычке, которая может изменить вашу повседневную жизнь.

В 2015 году тысячи людей из восьми крупнейших городов мира — Берлина, Лондона, Москвы, Мумбаи, Нью-Йорка, Парижа, Шанхая и Стокгольма приняли участие в исследовании, которое должно было выявить важнейшие утренние ритуалы — каждому опрашиваемому нужно было подробно описать свое обычное утро. Оказалось, что, к примеру, Стокгольме 61% опрошенных просыпаются до 7 часов утра. А 56% участников исследования, находящиеся в Берлине, рассказали, что обязательно завтракают в приятной компании и рассказывают спутнику, что им приснилось прошлой ночью.

Но самым же удивительным для исследователей стал тот факт, что большинство респондентов отметили, насколько важно утром для них обнять или поцеловать своего партнера. Однако на деле это удается далеко не всем из них. Самый большой разрыв между категориями людей, которые ежеутренне совершают этот приятный ритуал и теми, кто этого не делает, наблюдается в Шанхае: 82% утверждают, что утренние объятия или поцелуи важны, но поступают так только 25%. А самая маленькая разница между этими категориями опрошенных была выявлена в Лондоне: там проживает 85% теоретиков и 56% тех, кто это обнимается и целуется с утра.

Ученые пришли к выводу: те, кто не обнимает своих возлюбленных, совершают большую ошибку — чем больше у пары физического проявления нежности, тем она счастливее. Одно исследование выявило, что частота проявлений нежных чувств влияет на отношение к партнеру. Но здесь важен не только сам факт объятий и поцелуев, но и их частота и искренность.

Если вам не хочется физического контакта, то не стоит пересиливать себя и "клевать" партнера сжатыми губами или обнимать его деревянными руками. Но если вам, наоборот, хочется проявить свои чувства, попробуйте делать это утром до ухода из дома. Это не только наполнит вас и вашего партнера самыми светлыми чувствами, но и сделает ваш день добрее с самого его начала.

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DELFI Woman

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