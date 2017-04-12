Рижанка Ольга Стасева более двадцати лет назад перебралась в Швейцарию, однако связи с родиной не теряет. Забавные, трогательные, простые и глубокие размышления Ольги в соцсетях мало кого оставляют равнодушными. Delfi Woman публикует девять правил жизни автора.

Ольга — прекрасный пример сильной современной женщины, которая не только сумела победить рак, не потеряв веры в себя, но и не побоялась рассказать о своей болезни миру, считая, что это поможет другим людям более ответственно относиться к своему здоровью. Я попросила Ольгу поделиться с нашими читательницами жизненной мудростью.

Что такое любовь? Раньше бы сказала, химический процесс. Сейчас скажу, учителя, ученики и посланники. Никто не приходит в нашу жизнь просто так, переночевать. Все для чего то. Любовь- это не просто физиология. Тут все гораздо сложнее. Для меня это тяга. Тянет вопреки всему. И не важно расстояние, самочувствие, время суток. Тянет и все. А почему тянет, думайте сами. У меня есть ответ. Но это слишком интимное дело, потому что касается души. Поэтому не скажу. И когда можешь говорить обо всем. Без секретов. И не боишься быть смешной. Когда человек понимает и принимает твой Мир, как есть. А ты принимаешь его мир. Есть его мир, мужской. А есть мой, женский. И есть наш, общий. И не надо мешать мухи с котлетами. И ты всегда на его стороне, а он за тебя. Когда вы — команда.

Мы, женщины — все настоящие. Только очень разные. И способны на все. Не лучше не хуже, просто разные. Толстая, тонкая — не важно. Любят всяких. И красивых бросают, и богатые тоже плачут. И умных любят и глупеньких. И с круглой попой и хроменьких. Даже стерв любят, и плакс, и зануд. Всех. А женственность… Для меня это — энергия.Ссостояние души. Это взгляд. Глаза же окошки, через которые душа смотрит.

Настоящих мужчин много. Они тоже все настоящие. И нечего обижаться. Он не настоящий… Настоящий, просто не оправдал ваших ожиданий. Вот для кого-то мой мужчина так себе. А для меня — самый лучший. Настоящий. Нет, не идеальный. Далеко не идеальный. И косячит иногда. Но он мой. Он мне голову брил. И давал мне смешные прозвища. Понимаете? Да, он настоящий. А как дальше будет, посмотрим. А где их искать? Вы не замечали, что самых важных людей, мы встречаем в самых неожиданных местах. Столкнулись, пересеклись дорожки. У меня всегда так. То я в резиновых сапогах врезаюсь на вокзальной площади в юношу и все. То еду с собрания какой то секты, сталкиваюсь носом в троллейбусе с парнем, который помог мне стать такой, какая я сейчас. Другой просто хотел увести у меня из под носа такси. Как в такси, влез в мою жизнь. Все перестроил, перекроил. Он был лучшим учителем. Жестоким и одновременно добрым. А мой мужчина сегодня… До него я никого не называла своим. Вообще в лесу встретила. Нет, не Леший, но похож. Говорит, что я подарок судьбы. А я думаю, что подарок — он. Сами найдутся, когда время придет. Ваши настоящие мужчины.

Многие люди выбирают страдания. Негативное мышление. Ведь все происходит в голове. Иду я недавно, на душе ночь. Плачу. На улице весна и солнце, а я этого не вижу. Вдруг смотрю — около дверей бумажка лежит. Реклама, наверное. На ней, как всегда лохматый, Эйнштейн. И большими буквами: "Думай позитивно. Ищи его". И все. Начала искать позитивные стороны в ситуации, которая так меня расстроила. И нашла. Целую кучу. Повеселело. И стало хорошо.

Нужно ли себя баловать? Конечно нужно. И да, я себя балую.

Спорт нужен. Вот представьте, что вы — машина. Назовем эту марку "Тело". Ваше тело — удивительный механизм. И в этом теле живете вы. С рождения до смерти. То есть, всегда. И хотите ли вы быть узником в теле, которое перестает подчиняться вашей воле? Скрипит, не гнется. Что то течет, ржавеет. Вообще спорт, йога, что угодно — это необходимо для поддержания тонуса вашего механизма. Чтобы " Тело" прослужило как можно дольше и лучше. И внешний вид конечно. Вам нравиться жить в тяжелом мешке? И видеть это в зеркале? Мне нет. Спорт входит в привычку очень быстро. И доставляет удовольствие. Самое сложное — это постелить коврик. Мне нравится, что я гнусь и тянусь во все стороны, как в юности. Мне нравится, что мое тело может выполнить любую мою команду. Каждый выбирает для себя.

Лучше всего я ощущаю себя рано утром. В первые минуты, когда проснусь. Я — есть. Утро. Я тут. Сердце стучит. Ничего не болит. Что может быть лучше?!

В основном я устаю от общения. Поэтому иногда просто прячусь дома. Не отвечаю на звонки и письма. С общением теряется удивительно много энергии. Когда я болела, то сделала это открытие. С подругами один на один лучше не встречаться, а в толпу — пожалуйста. Можно отмолчаться. Затеряться в массовке. Сейчас все нормально конечно, но я этому открытию была очень удивлена. Стараюсь не распылять свою энергию. Мне она тоже не просто так достается. Я ж не вечный генератор. А беру я ее от природы. Иногда, когда совсем край, прошу сил у Вселенной. Так вот просто и прошу. И всегда получаю. Благодарю потом. Я вообще ее часто благодарю. Других способов не знаю пока.

Foto: Privātā arhīva foto

Перестаньте ныть, жалеть себя, и посмотрите на ситуацию с другой стороны. Не "За что", а "Зачем"? Понимаете? Зачем мне это? Какое преступление я совершила против себя, любимой? Где моя ошибка и как исправить? Думайте. Не теряйте время. Может вам Вселенная посылала сигнальчики, а вы проигнорировали. Много раз. Тогда вам нужен пинок под зад. Конкретный такой. Может у Вселенной на вас другие планы, а вы рогами уперлись. Но против нее не попрешь. И что странно, не одна я так вижу. А очень многие, с кем я говорила об этом. Многие нашли свою ошибку. Многие исправили. И все теперь хорошо. Вообще интересные вещи происходят, когда болеешь. Вернее, выздоравливаешь. Люди меняются очень. Огромная работа души и тела — собрать себя заново. Так что, здоровья всем. А болящим — терпения. Стиснуть зубы и солдатиком, только вперед. Всех обнимаю.