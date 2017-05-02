Ученые провели исследования и пришли к выводу, что определить не желающего взрослеть человека можно по "звоночкам", определенным чертам. Больше всего от синдрома "Питера Пена" страдают именно мужчины. Но порой он распространяется и на женщин.





В первую очередь мужчина-мальчик проявляет себя частой сменой партнерш. Он постоянно ищет женщин помоложе, при этом не готов им ничего серьезного предлагать.Это ведет к постоянным разрывам и появлению новых связей.





Такие мужчины также часто тратят нерационально деньги. Они покупают то, что имеет отношение к их хобби, при этом не думают о завтрашнем дне.





Часто такие люди очень много лгут. Они также не способны выполнять данные обещания. Это создает проблемы в общении с такими людьми.





Причины такого поведения, по мнению специалистов, — это несчастливое детство.