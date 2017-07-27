Уйти нельзя остаться: как понять, что вы одержимы отношениями

Мы все знаем о наркотической, алкогольной и азартной зависимостях, но практически никогда не слышали об одержимости отношениями. Однако, это не менее пагубная зависимость, поскольку человек с таким поведением может даже не осознавать, насколько его пристрастие может быть разрушительным. Вместе с Power of Positivity мы разбираемся, что такое зависимость от отношений.

Давайте сначала определимся с понятием "зависимости": зависимость — навязчивая потребность в повторении определенных действий. Зависимость от отношений выражается в повторяющемся цикле этапов развития человеческих отношений — личное и интимное влечение, сближение, отторжение, паника, примирение и отторжение. Чтобы не быть голословными, давайте рассмотрим это явление на реальном примере 40-летней женщины по имени Шерри, матери двух 12-летних детей.





"Я не могу перестать возвращаться к нему, несмотря н то, что он меня постоянно отвергает и унижает. Он заманивает меня лживыми обещаниями, что будет со мной, как только я приведу себя в форму. Он постоянно меня критикует, я чувствую себя ничтожной, мне хочется уйти. Но потом я паникую и лихорадочно звоню и пишу ему. Он для меня словно спасательный трос, мне нужно доказать, что я его достойна. Но этот трос тянет меня в ад. Я чувствую себя одержимой", — рассказывает Шерри.





То, что описывает Шерри, называется страхом быть брошенной. Обратите внимание, что она начинает "чувствовать себя ничтожной" и "хочет уйти", но никак не решается на это — классический случай зависимости.





Зависимость от отношений — крайне печальная и проблемная ситуация. Каждый, кто побывал на месте Шерри, прекрасно понимает ее смятение, отчаяние и страх. В этой статье мы разберем 10 признаков зависимости от отношений и несколько советов от профессионалов.

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1. Вы знаете, что эти отношения не для вас, но не смеете их закончить. Вы понимает, что с отношениями что-то не так, но все равно не можете заставить себя их завершить.





2. Вы оправдываете каждую неудачную попытку расстаться. Вы пытаетесь поставить точку в отношениях, но по какой-то причине вам это не удается. И вы находите логическое и разумное объяснение тому, что вам не надо расходиться и отдаете штурвал тревожности и страху одиночества.





3. Вы не хотите верить, что эти отношения — чистый риск. Это тот самый этап, на котором нежизнеспособность отношений становится более чем очевидной, но вы не желаете это даже обсуждать.





4. Вас переполняет тревога и стресс при одной мысли, что отношения могут закончиться. Про это мы подробнее рассказали выше в случае с Шерри.





5. Вы отрицаете любые проблемы в отношениях, даже насилие. Очень частое явление — несмотря на эмоциональное, психологическое или даже физическое насилие, люди свято верят, что в отношениях все хорошо и гладко. Это может быть крайне опасным, особенно если к вам плохо относятся.





6. Вы воспринимаете секс за настоящий и долговечный роман. После секса вы подавляете болезненные эмоции и игнорируете здравый смысл, убеждая себя в том, что "это любовь". А удовлетворив свои потребности, ваш партнер, разумеется, не меняется.





7. Для вас нападки вашего партнера — норма. Запомните, что такое поведение партнера совершенно ненормально. Это затянувшаяся, извращенная игра разума с целью не выпускать вас из-под своего контроля.





8. Когда вы пытаетесь завершить отношения, вы чувствуете себя списанной со счетов, вплоть до физического дискомфорта и напряжения. Эти физические симптомы нередко сопровождаются депрессией и тревожностью.





9. Вы игнорируете или стараетесь игнорировать друзей и членов семьи, озабоченных вашим состоянием. Чем больше вы отворачиваетесь от семьи и друзей, тем больше вы изолируете сами себя в момент, когда вы нуждаетесь в их поддержке больше всего.





10. Вы отчаянно пытаетесь возобновить отношения, как только ваш партнер их закончил. В большинстве случаев такие отношения завершает ваш партнер, а не вы. В этот момент здравый смысл уходит в самоволку и человек погружается в глубочайшее отчаяние.

Надежда есть

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Эксперты сходятся во мнении, что сложно завершить подобные отношения, даже если вы знаете, что они вас погубят. Стоит обратить внимание на различие плохих отношений и зависимости от отношений:





А) Для плохих отношений характерны регулярные ссоры, разлады и ощущение разочарования.





Б) В по-настоящему плохих отношениях один партнер находится в "милости" другого, испытывает чувство бессилия и болезненной привязанности.





В) Жертва часто ощущает привязанность как результат влечения к человеку, казавшемуся недосягаемым в том смысле, что он занят другим человеком, не желает постоянных отношений или неспособен их завести.

Советы специалистов

Энн Смит — психотерапевт с 30-летним стажем, которая специализируется на отношениях пар, составила пошаговую инструкцию, которая может помочь разорвать этот заколдованный круг.





1. Наблюдайте за своим поведением. Для этого нужно честно взглянуть на все прошлые и текущие отношения, провести разбор ваших недостатков и расстройств и воздерживаться от отношений по меньшей мере полгода.





2. Обратите внимание на любую схожесть, совпадения или возможную связь ваших отношений с происшествиями в детстве (насилие, страхи быть брошенным, отсутствие внимания). Если вы проследили некую связь, вам, возможно, потребуется помощь психотерапевта.





3. Если вы находитесь в отношениях, где нет насилия, воздержитесь от серьезных решений, пока вы не разобрались с собой. Если же вы не состоите ни в каких отношениях или в ваших отношениях присутствует насилие (любое), обратитесь за помощью. В последнем случае может понадобиться вмешательство правоохранительных органов и судебной системы.





4. Энн Смит считает этот пункт самым важным: "Спросите себя, каковой была бы ваша жизнь, если бы вы сами были ответственны за ваше собственное счастье, успех, неудачи, и любили себя так, как вы бы хотели быть любимой".