В окружении каждого из нас есть люди, по отношению к которым мы это чувствуем. Жизнь есть жизнь и в ней много чего происходит, далеко не всегда из приятного.





Хорошо, если мы понимаем причину своей неприязни, когда причина эта лежит на поверхности: мы невзлюбили этого человека за что-то конкретное, и он об этом знает и мы не собираемся это скрывать. Это самый простой вариант.





А разве не бывает такого, — что человек вроде неплохой и к вам относится вполне адекватно и делить вам с ней нечего и не сделала она вам ничего плохого. А вот не нравится она вам и все! Причем, "не нравится" — это еще мягко сказано! Вас буквально передергивает от негативных эмоций, нахлынувших, стоит несчастному появиться в поле вашего зрения!





Причину этого вы понять не можете, от этого еще сильнее злитесь, общаться друг с другом невозможно. Хорошо, если можно просто разойтись во времени и пространстве и больше не встречаться. А если это ваш начальник? Или просто — сослуживец, сидящий в офисе напротив вас? Или мужчина лучшей подруги? Получается сплошное страдание.





Вы, наверное, не очень удивитесь, если я скажу, что во всем опять виновато наше подсознание. Вы не представляете, насколько эта "кладовая" неосознанных, но могучих установок, мотивов, побуждений способных влиять на нашу жизнь, а особенно — на эмоции.





А неприязнь — одна из самых неконтролируемых и сильных эмоций. Когда психологам приходится работать с проблемами в отношениях, среди которых неприязнь стоит на одном из первых мест, то основной их целью является "поставить на контроль" те эмоции, которые с готовностью выдает нам наше подсознание.





Научился контролировать — значит наполовину научился справляться с ними. А первейшее условие контроля над чем-то — знать своего "подконтрольного" в лицо, то есть понять, откуда берется то или иное неприятное для нас чувство, в данном случае — неприязнь.





Есть в психологии такое понятие, как "проекция". Например, был в вашей жизни эпизод, крайне неприятный для вас. И вы постарались его забыть и, возможно, вам это удалось. Но вдруг встречается человек, чем-то похож на того, с кем были связаны неприятные воспоминания в прошлом.





Возможно, у него подобный голос или манера одеваться, а может, галстук такого же цвета, или прическа похожа — достаточно лишь относительного сходства, и наше подсознание "узнает" его. И все "всплывает" с новой силой: все те негативные чувства, вся неприязнь переносится на нового человека, вина которого только в том, что чем-то напомнила вам о неприятностях в прошлом. Человек, как говорится, "ни сном, ни духом", а вас буквально переполняют негативные эмоции только от одного его вида.





Еще один вид "проекции": кто имел несчастье быть свидетелем неприятностей, произошедших с вами, какого-либо конфуза, неудачи, да мало ли еще чего. Эмоции по поводу произошедшего уже, казалось бы остыли в вашей душе, однако, как видно, не до конца. Потому что стоит вам случайно встретить своего невольного свидетеля, как неприятные воспоминания накатывают на вас, только уже в виде неприязни к этому, конкретному человеку. Вы, как бы, переносите весь негатив от ситуации на него одного.





А еще мы не любим "зеркало". Почему в кавычках? Потому что имеем не зеркало как таковое, а точную копию, зеркальное отображение в каком-то другом человеке наших тщательно скрываемых негативных качеств. Например, вы в глубине души знаете, что вы (что уж там греха таить!) — Махровый эгоист. И ваше близкое окружение неоднократно намекают вам на это. Вы как-то научились с этим жить, с чем-то смирились, что-то тщательно скрываете, отслеживаете свои поступки, слова и эмоции. Этому с годами можно научиться, любой человек вынужден как-то адаптироваться в обществе.





Особенно это касается недостатков, с которыми крайне трудно бороться, которые у нас, как говорится, в крови. И вдруг в вашем окружении появляется человек, в котором вы, как в зеркале видите себя во всей своей эгоистической "красоте". А еще он и не думает скрывать этот свой недостаток, а может и не считает это недостатком! И как он смеет! Здесь и вспыхивает с неудержимой силой ваша неприязнь к этому "наглецу".





Причем, качество, которое вы в себе не любите и тщательно скрываете, может быть любым: непунктуальность (как он смеет опаздывать, ведь я пришел вовремя!), Неаккуратность (я-то не так!), Неудержимое кокетство со всеми подряд ( какая нахалка, так и вешается всем на шею!) и т.д. Ну что поделать, не любим мы подобных "зеркал" … Еще один известный факт: если в силу обстоятельств жизнь сталкивает в одном пространстве двух прирожденных лидеров, то они вряд ли загорятся любовью друг к другу. Подобная неприязнь порою лучше всяких тестов выдает тайное родство душ …





Еще одна причина, по которой мы можем испытывать подсознательную неприязнь к определенному человеку, это, как ни странно, — чувство долга. Например, до сих пор вы общались с человеком без всякого напряжения, считали милым и приятным во всех отношениях собеседником, а может быть, даже своим приятелем или приятельницей. Но в один прекрасный момент жизнь сложилась так, что этот человек вам очень помогла, причем не обязательно материально.





Казалось бы, вы должны этому человеку до конца дней своих быть благодарными … Но что-то не получается. Теперь вы уже не имеете права относится к ней так, как хочется, а только так, как должны. И этот "долг", висящий на шее, не просто убивает прежние непринужденные отношения, но и обогащает их негативом с вашей стороны. Конечно, так бывает далеко не всегда, но все-таки — часто. Недаром существует пословица: "Хочешь потерять друга — дай ему в долг".





Не могу не привести здесь еще одну причину неприязни, которую иногда чувствуем. Правда, встречается она не так часто, зато как нельзя лучше иллюстрирует все те "шутки", которые, порой, "откалывает" с нами наше подсознание. Иногда негативная эмоция, которую мы испытываем к кому-то, является лишь следствием подавления еще более сильного чувства — сексуального желания.





Происходит это с нами в тех случаях, если удовлетворить это желание нельзя никаким образом. Например, вас связывают исключительно деловые отношения, которые ни в коем случае нельзя переводить в каких другие (себе дороже), или предмет страсти несвободен, или и вовсе вас связывают родственные отношения. Такое подавленное сексуальное желание перерастает в другое, ничуть не меньше силой, но вполне допустимое обществом — в неприязнь или даже в ненависть.





Разумеется, это далеко не все причины, которые могут вызвать у нас чувство неприязни к ни в чем не повинного человека. Если у вас получится заглянуть глубже в себя и отыскать-таки причину, то с неприязнью своей вы справитесь гораздо быстрее и легче. Ведь, в конце концов, жизнь она портит не кому другому, а вам и только вам.



