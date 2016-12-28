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Мы часто пытаемся изменить себя и окружающих, чтобы достичь некой "идеальной" картины мира, которую нарисовали в своих фантазиях. Кажется, всем уже очевидно — изменить другого человека без его желания нереально: нужно либо смириться с его недостатками, либо прекратить обещание. Но даже если сам человек захочет измениться — ради себя, других, для достижения определенных целей — возможно ли это? Насколько человек вообще способен меняться?
Ответ следует искать в понимании биологической сущности человека. Сразу же возникает новый вопрос: что первично — среда или гены? Если гены влияют на характер и интеллект сильнее, чем воспитание и обучение, выходит, даже при большом желании мы мало что можем изменить в себе.
Чтобы разобраться, так ли это, ученые проводят близнецовые исследования. В них они сравнивают по некоторым выбранным параметрам монозиготных и дизиготных близнецов. Монозиготные близнецы сформировались из одной яйцеклетки и несут 100% одинаковых генов.
Дизиготные близнецы образованы из разных яйцеклеток и сходны между собой генетически не более, чем обычные брат и сестра — на 50%. Но для сравнения с монозиготными выбирают именно дизиготных близнецов, а не обычных сиблингов, — по той причине, что у них максимально похожи среда и условия воспитания.
Они родились в одно и то же время, скорее всего, ходят в одну школу, их одинаково воспитывают родители. В этом случае все существенные различия между идентичными близнецами и "двойняшками" можно списать на действие генов.
Специалисты из Королевского колледжа Лондона исследовали школьные результаты близнецов и выяснили, что различия в оценках школьников на 58% объясняются и генетикой и только на 29% — средой. Среда включает в себя школу и воспитание, с последним все тоже непросто: родители, которые передали детям "умные" гены, с большей вероятностью, чем прочие родители, будут грамотно заниматься воспитанием.
Вывод, который напрашивается из этого исследования, для многих неутешителен. Несмотря на то, что образование считается важнейшим социальным лифтом, от природы не уйти. Дети умных родителей с большой вероятностью тоже станут умными и получат хорошее образование. Детям же малообразованных родителей с невысоким IQ, которые представляют другие социальные слои, будет трудно достичь успехов в образовании и воспользоваться этим самым лифтом.
Хорошо, допустим, ум — не главное в человеческих отношениях. Точнее, мы либо готовы закрыть глаза на "интеллектуальную пропасть" ради других качеств, либо подбираем круг общения из людей с примерно одинаковым IQ. Что же касается других, более существенных для социума качеств: уровень агрессии, психическая стабильность, верность, эгоизм или альтруизм — можно ли влиять на них? Или характер, как и интеллект, по сути — наше неизбежное биологическое наследие?
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