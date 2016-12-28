Мы часто пытаемся изменить себя и окружающих, чтобы достичь некой "идеальной" картины мира, которую нарисовали в своих фантазиях. Кажется, всем уже очевидно — изменить другого человека без его желания нереально: нужно либо смириться с его недостатками, либо прекратить обещание. Но даже если сам человек захочет измениться — ради себя, других, для достижения определенных целей — возможно ли это? Насколько человек вообще способен меняться?





Ответ следует искать в понимании биологической сущности человека. Сразу же возникает новый вопрос: что первично — среда или гены? Если гены влияют на характер и интеллект сильнее, чем воспитание и обучение, выходит, даже при большом желании мы мало что можем изменить в себе.





Чтобы разобраться, так ли это, ученые проводят близнецовые исследования. В них они сравнивают по некоторым выбранным параметрам монозиготных и дизиготных близнецов. Монозиготные близнецы сформировались из одной яйцеклетки и несут 100% одинаковых генов.





Дизиготные близнецы образованы из разных яйцеклеток и сходны между собой генетически не более, чем обычные брат и сестра — на 50%. Но для сравнения с монозиготными выбирают именно дизиготных близнецов, а не обычных сиблингов, — по той причине, что у них максимально похожи среда и условия воспитания.





Они родились в одно и то же время, скорее всего, ходят в одну школу, их одинаково воспитывают родители. В этом случае все существенные различия между идентичными близнецами и "двойняшками" можно списать на действие генов.



