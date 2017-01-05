"Есть такое слово „надо"!", "Нельзя делать только то, что хочется!" — такие установки многие из нас получили в далеком детстве. А также "суп надо доесть до конца", "надо хорошо учиться в школе", надо, надо, надо…

Став взрослыми, мы продолжаем слышать в голове назойливый голос, который в приказном тоне рассказывает, как следует жить. Но как же за этим шумом расслышать собственные желания? Можно ли вообще быть счастливым и психически здоровым человеком, живя "как надо"?





Несколько месяцев назад я обратилась к психотерапевту с жалобами на депрессию, усталость, отсутствие желаний, удовольствия от повседневных дел и от жизни в целом. Мы долго обсуждали, что же меня так угнетает, и на третьей или четвертой встрече мой терапевт заметил, как часто я говорю слово "надо".





Противный внутренний голос настаивает, что "надо" больше работать и больше зарабатывать, "надо" видеться с друзьями и налаживать личную жизнь.





И даже счастливой быть тоже "надо".

Мои родители — типичный продукт советской эпохи: после учебы надо отработать несколько лет по распределению, надо создать семью и родить двоих детей, чтобы не пострадала демография, и Ленина тоже надо если не любить, то хотя бы уважать.

Советская власть не признавала религию, но светские догмы скрепляли общество покруче христианства. В результате выросло несколько поколений людей, которых никто не учил слушать себя, свои желания. Считалось, что только если все будут поступать "как надо", общество и каждого отдельного человека ждет благополучие, счастье и процветание. Вот оно, — торжество коммунизма!



Обратная сторона идеала

Но так ли хорошо делать все "как надо"? В 1961 году известный социальный психолог Стэнли Милгрэм проводил эксперимент, в котором испытуемые нажимали на кнопку и "били" током другого человека. На самом деле на месте жертвы были актеры, а удары тока — фальшивкой, но испытуемые об этом не знали.

Участники эксперимента получили роль "учителя" и должны были следить за тем, как "ученики" запоминают пары слов из длинного списка. Испытуемых убедили в том, что надо наказывать "учеников" ударами тока, пока те не выучат абсолютно все слова. При этом сила ударов увеличивалась с каждой ошибкой.

Результаты оказались удручающими: 65% испытуемых дошли до конца эксперимента. Они применили максимальную силу тока, несмотря на то, что жертвы неоднократно просили их остановиться. А все потому, что экспериментаторы все время говорили: продолжайте, так надо.

Сила авторитета и слова "надо" такова, что человек способен продолжать разрушительное поведение, совершенно не задумываясь: "Хочу ли я этого?", "Не причинит ли такое поведение вреда окружающим и мне самому?" Эксперимент Милгрэма помогает объяснить такие явления, как нацизм, войны, репрессии, которые причинили людям массу страданий и унесли миллионы жизней. Но и в повседневной жизни постоянно происходят ситуации, в которых непонятно откуда взявшийся голос говорит "надо" и заставляет переступать через себя. Это делает несчастными нас самих, окружающих, может привести к депрессии и даже суициду.





Как сменить установку

Я решила избавиться от противного голоса в своей голове и заменить все "надо" на "хочу". Эту идею поддержал и мой психотерапевт. Гипотеза была такова: все то, что мне действительно надо, происходит из моих желаний и стремлений. Все остальное просто не нужно — это навязанные обществом, родителями, религией и чем угодно еще вредные установки, которые лишь портят мне жизнь.

В качестве девиза я использовала знаменитую фразу Винни-Пуха, в которой я наконец увидела глубокий смысл: "Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!" Проще всего оказалось разобраться с рабочими "надо". Оказалось, что если я "хочу" скорее сесть и написать статью, я получаю гораздо больше удовлетворения от результата, чем тогда, когда ее "надо" выстрадать. Да и сама статья получается более интересной и живой.





Чаще всего мы оказываемся погребены под слоем "надо" лишь потому, что на нас наваливается множество задач, которые нужно выполнить одновременно. Допустим, вам надо сделать отчет, встретиться с клиентом и написать несколько писем, а также подготовить презентацию. Что из этого хочется сделать больше всего? Берите и делайте то, что наиболее интересно в данный момент.

Если подавлять свои желания в угоду тому, что "надо" сделать в первую очередь, любая задача может превратиться в рутину. Написание писем будет жутко раздражать в тот момент, когда в голове крутятся слова, которые прекрасно подошли бы для презентации. Зато после встречи с клиентом можно приятно провести несколько часов в тишине, разбирая почту.

Ну а если ничего, связанного с рабочими обязанностями, делать не хочется вовсе, стоит задуматься: а почему вы занимаетесь этой работой. Наверняка на свете есть дело, которое вы могли бы выполнять с удовольствием, а не из-под палки. Так считал Александр Нилл, основатель школы "Саммерхилл", в которой нет обязательных предметов, а посещать уроки школьники могут по своему желанию. Нилл верил, что только воспитание свободой поможет выявить истинные потребности человека. Многие противники этого подхода боялись, что в состоянии вседозволенности дети начнут лениться и не будут делать вообще ничего. Но Нилл утверждал, что этого не случится, потому что человек деятелен по своей натуре. И если не заставлять себя делать то, что "надо", то рано или поздно ты начнешь делать то, что хочется.

С бытовыми делами все несколько сложнее. Почему я хочу убираться в квартире, мыть голову и оплачивать счета? Наверно, потому, что не хочу быть должником, а красивая прическа и чистота в доме поднимут мне настроение. Это понимание снижает тяжесть бремени "надо" и позволяет объяснить самой себе, зачем я делаю те или иные дела. Но что если беспорядок в квартире меня не слишком раздражает? Все просто: мне не "надо" делать уборку два раза в неделю только потому, что так принято. Я смогу заняться этим тогда, когда действительно захочу навести порядок в своей квартире.



Встреча с самим собой

Большинство из нас проводит жизнь, не приходя в сознание. Мы следуем навязанным стереотипам о том, как нам жить, где работать и даже чем заниматься в свободное время. Однажды мой приятель Антон (между прочим, психолог) рассказал: "Я начал заниматься боксом, потому что решил, что надо держать себя в форме. Но когда моя девушка спросила, зачем я решил пойти именно в эту секцию, я впал в ступор.



Я совершенно не задумывался над этим — надо так надо. А тут поразмышлял и понял, что хожу туда, где меня регулярно бьют по лицу, и не получаю от этого никакого удовольствия. Я нашел другого тренера, с которым мне нравится работать — меня все еще бьют по лицу, но теперь я осознаю, зачем мне все это, и получаю удовольствие от тренировок".







Жить так, как хочется, вполне возможно. И за это не будет никакого наказания, как учит нас наше коллективное бессознательное.





