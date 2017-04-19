Такие данные, сообщает The Daily Mail , были получены в ходе опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov. В опросе, призванном выяснить, что современные люди понимают под словом "измена", приняли участие почти две тысячи американцев.





76% респондентов назвали неверностью постоянному партнеру регулярные сексуальные отношения с другим человеком, 73% опрошенных посчитали, что измена — одна ночь, проведенная с другим, 71% полагает, что изменой можно назвать романтические поцелуи с другим, а 68% уверена, что для измены достаточно "секстинга" — обмена сексуально окрашенными сообщениями с кем-то другим.





63% респондентов расценивают как измену активную поддержку своего профайла на сайте онлайн-знакомств, 55% — любовь к кому-то другому, 51% — онлайн-флирт с кем-то. Для 23% опрошенных измена — поход в стрип-клуб без партнера, для 19% — просмотр порно без партнера, а для 16% — слежка за своим "бывшим" или "бывшей" в соцсетях.