Вопрос психологу: что делать, если бывшая свекровь настраивает ваших детей против вас

Хотя анекдоты, в основном, сочиняют про "любимых тещ", далеко не во всех семьях отношения невестки со свекровью складываются гладко. Проблема эта является достаточно распространенной, поэтому вместе с Cālis.lv мы рассмотрим один пример из жизни, когда свекровь, хоть уже и бывшая, настраивает детей экс-невестки против нее. Тему комментирует психолог.

"Мать бывшего мужа регулярно говорит обо мне всякие гадости в присутствии детей. Старшая дочь мне все рассказывает, а младший, как попугай повторяет: "Мама вас плохо кормит, мама вас плохо кормит." Как мне реагировать на это? На мой взгляд, лучше никакой бабушки, чем такая…", — обратилась читательница портала Parents за советом к психологу.

На вопрос отвечает специалист по семейной психологии Лина Коган-Лернер:







Развод влечет за собой необходимость упорядочить отношения с родственниками, в том числе и с бабушкам и дедушками. Очень важно, чтобы между двумя семьями, которые участвуют в воспитании ребенка (между семьями обоих бывших супругов) было достигнуто соглашение по ряду принципиальных вопросов.



Достаточно часто в случае развода бабушки занимают "защитные позиции", вставая на сторону своего ребенка — бывшего мужа или жены. В этом случае детям, возможно, придется услышать весьма неприятные отзывы о своих родителях. То, что бывшая свекровь говорит о вас всякие гадости за спиной, конечно, свидетельствует не только о ее дурном воспитании, но и об обиде вашего экс-супруга. Но, когда эти неприятные вещи слышат дети, они переживают то, что в психологии принято называть "конфликт лояльности". С одной стороны, маленький ребенок не в состоянии ничего возразить на эти негативные комментарии бабушки, но, с другой стороны, никак не реагируя на эти слова, он чувствует себя виноватым перед любимой мамой.



Очень понятны ваши усилия изменить эту сложную ситуацию. Самым главным здесь было бы попытаться "отделить" отношения между вами и бывшей свекровью от отношений между вашими детьми и их бабушкой. Желательно обсудить данный вопрос как с вашим бывшим супругом, так, возможно, и с его мамой. Важно, чтобы экс-свекровь услышала от вас обоих, что вы уважаете ее заботу о внуках, но настаиваете на том, чтобы она свои претензии к вам обсуждала исключительно с вами или вашим сыном, а не с детьми.

