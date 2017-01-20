"После черной полосы обязательно наступит светлая". Мы миллионы раз слышали (да и замечали на собственном опыте), что отнюдь не все в жизни происходит по справедливости. Но, несмотря на это, многие верят, что им судьба раздала более счастливые карты. Они думают, что после черной полосы обязательно наступит светлая, и, хотя оптимизм — вещь полезная, но быть фаталистом и полагаться лишь на высшую справедливость все же не стоит. Если очень долго в вашей жизни ничего не меняется, если вы ощущаете стагнацию — возьмите все в свои руки. Чем быстрее вы начнете действовать, тем быстрее сможете увидеть результаты.

"Лучшие возможности находят нас сами". Повышение на работе или новая машина не появятся у вас только потому, что вы заслужили этого (по вашему мнению). Как известно, без труда не выловишь и рыбку из пруда.

"Я милый человек, и я определенно нравлюсь всем". Конечно, мы не беремся сомневаться во всех и каждом, но сколь бы милым не был человек — он никогда не будет нравится всем окружающим без исключения. Жизнь с такими убеждениями ведет к разочарованию. Почему? Все просто! Думая, что вы нравитесь абсолютно всем, вы пропускаете чрезвычайно важную фазу построения отношений (как дружеских, так и романтических) когда вы завоевываете доверие другого человека. Мы хотим сказать: будьте уверены в себе, но помните о том, что все хорошо в меру. В противном случае ваше поведение может быть истолковано как банальная самовлюбленность.

"Люди должны со мной соглашаться". А, собственно, почему? Если вы действительно знаете, что правы в том или ином вопросе, и можете аргументировать свою позицию — это один случай. Но есть ли на свете хоть один человек, который прав абсолютно всегда? Мы в этом сильно сомневаемся. Вы ни в коем случае не являетесь истиной в последней инстанции. Более того, каждый из нас имеет свой жизненный опыт, поэтому разница во мнениях — явление вполне логичное.

"Все понимают, что я пытаюсь сказать". Разные люди по-разному трактуют информацию. Не стоит ожидать, что люди поймут ваши мысли только по той причине, что вы их высказали. Более того, многие люди не понимают намеков, и в то же время часть людей почему-то уверена в том, что окружающие обладают чуть ли не телепатическими способностями. Качественная коммуникация невозможна, если поступающая информация не является четкой. Выражайте свои мысли яснее. Пытайтесь представить, как сказанное вами может быть воспринято посторонними людьми.

"У меня не получится". Если все время ожидать неудачу, то она рано или поздно постучится в ваши двери. Думая о том, что вы не сможете добиться чего-то, вы создаете вокруг себя негативную среду, в которой довольно трудно проявить свое "лучшее я". Если вы уже потерпели неудачу в чем-то, то просто примите этот факт в качестве опыта. В следующий раз обязательно получится (если вы, конечно, сделаете верные выводы).

"Вещи сделают меня более счастливым(-ой)". Конечно, материальные блага приносят нам радость, но счастье ведь не состоит только из них. Стоит учитывать и то, что материальное счастье длится гораздо меньше. Многие ожидают, что в какой-то миг жизнь вдруг станет похожа на розовый сад — к примеру, после повышения на работе. А вместо этого стоило бы проанализировать настоящие причины, мешающие вам быть счастливыми здесь и сейчас. Если вы не обозначите их, то, вполне возможно, что и взлет по карьерной лестнице, и внезапное наследство от троюрдного дядюшки из далекой страны не изменят ваше состояние души полностью.

"Я могу изменить его (ее)". О, это одно из величайших заблуждений человечества! Есть только один человек, которого вы можете изменить, и это, разумеется, вы сами. Единственная причина, по которой кто-то может поменяться — их желание сделать это. Перестаньте поучать других, давать окружающим советы, (особенно, если вас не просят об этом) — вместо этого учитесь принимать других такими, какие они есть. Или меняйте свое окружение.