1. Забудьте о том, "как должно быть"





Нам всю жизнь говорят о каких-то правилах знакомств и отношений — родители, друзья, коллеги, общество, СМИ. Но очень часто именно эти правила того, как все должно быть, ограничивают нас и заставляют упускать много возможностей встретить действительно экстраординарных людей, с которыми можно создать такие же экстраординарные отношения — просто потому, что они не следуют нашим заученным правилам.





Никто не говорит, что не должно быть своих принципов и стандартов отношений, но убедитесь, что ваш список таких требований не слишком строг и не ограничивает вас в экспериментах. Тот, кто якобы не подходит вам в теории, может на практике оказаться именно тем, кто вам нужен.





2. Хватит все анализировать





Настоящая любовь — простая, хоть и не всегда легкая. Не нужно все усложнять, искать скрытый смысл — это мешает вам быть собой и более привлекательной для тех, кто вам нужен.





3. Примите себя такой и полюбите





Тогда вы перестанете так сильно нуждаться в ком-то другом. Это не для того, чтобы вы перестали искать и остались одна, а для того, чтобы не бросались на первого попавшегося, лишь бы не быть одной.





Не делайте то, что нужно, чтобы понравиться другим, не руководствуйтесь чужим мнением, не стремитесь за оценкой окружающих. Будьте собой, поймите свою уникальность.





4. Примите других такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите их видеть





Вряд ли вам самим нравится, когда люди вас осуждают, критикуют или стараются изменить. Так не поступайте с ними так же! Помните "золотое правило"? Будьте эмоционально зрелыми, чтобы взаимодействовать с теми, кто может вам не сильно нравится. Будьте более сочувствующими. Не принимайте все так близко к сердцу.





5. Экспериментируйте





Никогда не прекращайте узнавать себя, других и мир вокруг. Делайте ошибки. Это самые большие учители, что бы там ни говорили родители, начальники и общество. Мы учимся на своих ошибках, мы обретаем опыт, перспективы, смирение и зрелость.





Будьте раскованы, осознайте свое несовершенство и наслаждайтесь жизнью.





6. Развивайтесь — телом, разумом и чувствами





Так вы будете жить полной жизнью и привлечете лучших людей, которые будут знать, что рядом с вами всегда будет интересно.





7. Помните, что вы не всегда можете быть правы.

Упрямство не привлекательно. Вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения, ведите диалог, расспрашивайте человека, почему он уверен в своем, будьте выше споров о том, кто прав.





8. Создавайте свой мир





Обычно мы перенимаем от родителей и общества то, какой должна быть наша жизнь, во что нужно верить, к чему стремиться. В этом нет ничего неправильного, но в какой-то момент вы должны осознать, чего вы хотите, как вы считаете, во что вы верите — и тем самым привлекать тех людей, которые поддержат вас в этом.





По материалам — Soulpost.