Избегайте людей, портящих вашу жизнь



Мы неоднократно писали о том, что вокруг существует масса "токсичных" типов — завистливых, эгоцентричных, манипулирующих, высокомерных людей, которые в два счета испоганят ваше (в лучшем случае) настроение.

Нужно ли терпеть подобное отношение? Подумайте о своих ценностях, о счастье, которое вы наверняка заслужили. Разумеется, когда вы сообщите "токсичному" персонажу о желании разорвать с ним отношения, он, вероятнее всего, не будет сильно этому рад, но за свое спокойствие следует побороться!

Конечно, совершенно всех неприятных людей из жизни исключить вряд ли получится, но свести общение с ними к минимуму — запросто! И не забывайте фокусироваться на тех, кто действительно делает вас счастливыми.

