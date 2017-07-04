Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Вы решили поставить зубные имплантаты? Что важно знать? По словам имплантирующего глав. врача Марюса Бучинскаса из стоматологической клиники "Dantų harmonija — Dental Harmony", которая обосновалась в г. Вильнюс, в первую очередь, следует установить личные критерии, которые помогут Вам сделать выбор.

Более десяти лет имплантирующий врач Марюс Бучинскас говорит, что пациенты часто жалеют, что колебались и не решились имплантировать зубы раньше.

Интересуйтесь процессом имплантации: когда и что Вы получите?

"При потере большинства или даже всех зубов, или при сильно подвижных зубах, одним из лучших способов восстановления на сегодняшний день я считаю имплантацию на основе методики All-on-4® (все на 4). Эта процедура позволяет восстановить все зубы одной челюсти всего на 4 имплантатах", — ссылаясь на многолетнюю практику, своими соображениями делится имплантирующий врач Марюс Бучинскас.

Процедура имплантации состоит из двух этапов — минимального хирургического вмешательства и, непосредственно, протезирования. Во время первого этапа при необходимости удаляются зубы, ставятся имплантаты, а на них — временные зубы. "Приятно видеть, как пациенты после имплантации выходят улыбаясь и радуясь", — говорит М. Бучинскас. — У нас в клинике "Dantų harmonija — Dental Harmony" есть современная зуботехническая лаборатория CAD/CAM, и мы стали первой в Вильнюсе стоматологической клиникой, которая приобрела сканер "NobelProcera". Такое оборудование выделяет нас даже в странах Балтии. Оно позволяет нам ускорить и контролировать процесс изготовления протезов, а пациенту удобно, что все подобные услуги находятся в одном месте.

Новая улыбка — всего за один день!

В вильнюсской клинике "Dantų harmonija — Dental Harmony" все зубы могут быть восстановлены всего за один день. Это особенно удобно для пациентов, приезжающих из-за рубежа, потому, что после процедуры имплантации, в тот же день, они выходят с изготовленными в клинике временными зубами.

По словам имплантирующего врача М. Бучинскаса, приехавшие из-за рубежа люди требовательнее к продолжительности лечения. И это само собой разумеется. "Нужны зубы. В Вильнюсе буду только на выходные дни" или "На имплантацию зубов могу уделить только один день"- такие слова пациентов, которые приехали в Литву на короткое время, часто приходится слышать глав. врачу."Я могу только порадоваться, что пожелания этих пациентов мы можем реализовать"

Постоянные зубы — что пациент должен знать?

Во время второго этапа — протезирования — пациенту изготавливаются постоянные зубы, которые крепче, чем временные. По словам врача М. Бучинскаса, само название временных зубов говорит о том, что навсегда эти зубы оставлять не стоит. Этап протезирования можно начинать по окончании периода заживления. Этап заживления нижней челюсти в среднем длится около двух месяцев, верхней — около трех.

По утверждению более десяти лет имплантирующего врача-имплантолога М. Бучинскаса, пациент должен знать такие важные вещи, как:

сколько визитов ему понадобится до получения постоянных зубов?

что будет, если понадобится коррекция протезов?

сколько протезированные зубы прослужат?

какая продолжительность лечения?

какова стоимость услуг по составленному плану лечения для каждого пациента лично?

Познакомьтесь с врачом-имплантологом и его рабочим окружением.

Перед тем, как решить, где Вы будете ставить зубные имплантаты, пообщайтесь непосредственно с врачом-имплантологом, поинтересуйтесь его опытом и методикой имплантации. "Важно, чтобы пациент не боялся задавать интересующие его вопросы. Я верю, что выбор человека должен быть осознанным, поэтому диалог между врачом и пациентом обязателен. Например, в вильнюсской клинике "Dantų harmonija — Dental Harmony" мы проводим современную диагностику путем компьютерной томографии, поэтому во время консультации я могу составить индивидуальный план лечения и подробно рассказать о конкретной ситуации пациента", — рассказывает М. Бучинскас.

Не менее важно и то, что современное оснащение стоматологической клиники может отражать отношение к качеству лечения. "Я верю, что обязательство по соблюдению качества определяет непрерывное совершенствование, поэтому команда клиники "Dantų harmonija — Dental Harmony" ежегодно принимает участие во множестве теоретических и практических семинаров по стоматологии не только в Литве, но и во всем мире: в США, Испании, Португалии, России, Италии и других странах. Мы обновляем и углубляем знания, знакомимся с новейшими тенденциями, получаем надежные методические рекомендации от специалистов в нашей области, которые работают по всему миру", — делится философией своей работы руководитель клиники "Dantų harmonija — Dental Harmony" М. Бучинскас.

Интересуйтесь, почему врач работает с теми или иными имплантатами?

"Самое важное для меня — это качественное лечение, поэтому я выбираю тех производителей зубных имплантатов, которым я доверяю на все сто процентов. С этими зубными имплантатами я работаю уже более десяти лет. Важен и тот факт, что этот производитель зубных имплантатов предоставляет гарантию на всю жизнь", — о своем выборе рассказывает имплантирующий врач М. Бучинскас.

Кроме того, стоит поинтересоваться мировой практикой и историей производителя зубных имплантатов. Немаловажно и то, применяет ли врач во время имплантации технологию лечения, предложенную производителем зубных имплантатов, т.е. выполняется ли имплантация в соответствии с установленным протоколом, который разработан на основе многолетних исследований и может определить успех результата лечения.

Цена

Имплантация зубов — долгосрочная инвестиция, однако, не стоит забывать, что результат лечения может зависеть от выбранных материалов. Разумеется, что зубной имплантат, на который предоставляется гарантия на всю жизнь, может стоить дороже. Чаще всего точную цену лечения можно узнать только после диагностики и индивидуальной консультации. Например, позвонив в разные стоматологические клиники, Вы можете услышать разные цены на имплантацию зубов. Однако, следует задать еще один вопрос: из чего эта цена состоит? Администраторы клиник по телефону могут предоставить информацию общего характера, но ведь случай каждого человека индивидуален. Что делать? Самое разумное решение — пообщаться непосредственно с врачом-имплантологом и получить составленный им план лечения, в котором также должна быть указана цена процедуры и ее составляющие.

Думаете об имплантации зубов? Есть вопросы?

Приходите на семинар „Имплантация зубов. Верните улыбку за один день!"

Семинар проведет и ответит на Ваши вопросы более десяти лет имплантирующий глав. врач Марюс Бучинскас, директор клиники „Dantų harmonija — Dental Harmony".

Участникам семинара — бесплатная консультация и диагностика (панорамный снимок, компьютерная томография) в клинике „Dantų harmonija — Dental Harmony".

Дата семинара: 13 июля 2017 г.

Время семинара: 18 ч.

Место семинара: MERCURE RIGA CENTRE HOTEL (Elizabetes iela 101 LV-1050, Riga, LATVIA)

Регистрация по телефону: +371 67 660 529

*Бесплатно сделанные снимки и разработанный план лечения остаются в клинике, как собственность клиники.



