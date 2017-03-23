Созданный в 1976 году, бренд L'Occitane пришел к жизни, когда Оливье Боссан первый раз использовал устройство для дистиляции, чтобы получить эфирное масло из дикого розмарина, который он собрал в Провансе. Со временем многое изменилось, кроме одной вещи: L'OCCITANE все еще выращивает натуральные ингридиенты на юге Франции. Они помогают сохранять продукты, которые так эффективно воздействуют на кожу и одновременно сохраняют поля Прованса.

Коллекции L'Occitane по уходу ха кожей включают в себя продукты, которые охлождают, очищают и успокаивают — крема, мыло, гели для душа, скрабы для тела и многие другие продукты, которые созданы по специальным традициям L'OCCITANE из качественных ингредиентов.

Думая о том, что летний сезон уже приближается, мы хотим, чтобы наше тело было еще красивее и более упругое. L'Occitane предлагает ознакомиться с миндальной коллекцией, которая имеет укрепляющие свойста для кожи и которая способна улучшить форму тела. Это растение из Прованса не только вкусное, но оно также прекрасно питает кожу и содержит активные вещества, которые заботятся о красоте тела.

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ПОЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА.

- Прежде всего, разбуди свое тело Миндальным скрабом для душа.Нежно вмассируй в кожу, пока находишься в душе. Измельченные кусочки ореха мягко очистят кожу от грязи и отмерших клеток. Твоя кожа будет чистой, гладкой и подготовленной к интенсивным продуктам, которые способствуют похудению и выравниванию контура тела.

- Борись с целлюлитом! Используй моделирующий Миндальный гель (Almond Delightful Contours) — легко вмассируй в проблемные зоны. Используя ежедневно, результат можно будет заметить уже через 28 дней.

- И позаботься о своей коже с помощью ультра-освежащего, формирующего и выравнивающего противоцеллюлитного Миндального гель-крема (Almond Beautiful Shape gel-cream), который позволит Вашим ногам чувствовать себя более спокойно.



1.Миндальный скраб для душа



2.Миндальный моделирующий гель



3.Миндальный гель-крем против целлюлита

Ознакомься со всей Миндальной коллекцией

СТРОЙНАЯ И УПРУГАЯ КОЖА — 5 УСЛОВИЯ

1)Массаж: фокусируйся на зоне живота, бедер и голенях. Крема для похудения всегда нужно намазывать на тело легкими и нежными движениями, массируя снизу вверх.

2)Используй скраб, который очистит кожу от грязи и отмерших клеток, и который будет способствовать более эффективному воздействию других средств для тела.

3)Используй продукты для сжигания калорий: цукини, яблоки, лимоны, зеленый чай, мяту, ананасы, брокколи и другие.

4)Используй гель, который выравнивает и предотвращает появление целлюлита

5)Используй крем для тела с легкой текстурой, который выравнивает кожу и придает ей эффект легкости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Используя моделирующий Миндальный гель (Almond Delightful Contours) в течении 14 дней Ты почувствуешь изменения.

Через один месяц Ты заметишь результат — упругую кожу.

Спустя 28 дней пользования моделирующего Миндального геля 81% женщин утверждают, что кожа выглядит более ровной. 100% женщин утверждают, что кожа моментально выглядит более увлажненной.

Используя Миндальный гель-крем противцеллюлита (Almond Beautiful Shape gel-cream) 80% женщин утверждают, что ноги стали более упругими и остутствует чувство усталости.

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Т/Ц Спице, Лиелирбес 29,

Т/Ц Галерея центрс, Аудею 16

Т/Ц Альфа, Бривибас 372,

У/М Стокманн, Январа 13, Рига,

Онлайн-магазин www.loccitane.lv

