В разных средствах массовой информации все чаще упоминаются необходимые для организма человека хорошие бактерии, но не всегда понятно, что это такое и в каких жизненных ситуациях они нужны. Большей частью перед дилеммой выбора встают молодые мамочки, которые хотят обеспечить самый лучший уход для своего малыша, поэтому доктор Дина Крузе, неонатолог, педиатр Юрмальской больницы, пояснит наиболее важные моменты о применении бифидобактерий и молочнокислых бактерий.

В желудочно-кишечном тракте и взрослого человека, и маленького ребенка при нормальных условиях находится кишечная микрофлора, которая должна быть сбалансированной, чтобы она справлялась с условными раздражителями внешней среды, например, с ошибками диеты или употреблением медикаментов. Молочнокислые и бифидобактерии — это так называемые хорошие бактерии, которые способны урегулировать возможный дисбаланс в желудочно-кишечном тракте. Если мы говорим конкретно о детях, то для них характерно систематическое заболевание или одновременное вовлечение нескольких систем органов, поэтому также банальный насморк или кашель могут повлиять на функции желудочно-кишечного тракта. Конечно, если требуется специфическое лечение, например, принимая антибиотики, то баланс желудочно-кишечного тракта нарушается в большинстве случаев, и для того чтобы его восстановить, и молочнокислые, и бифидобактерии могут в этом помочь.

Несмотря на то, что в аптеках эти бактерии как пищевые добавки доступны в широком ассортименте и без рецепта, но все-таки я призываю мамочек перед их покупкой проконсультироваться с педиатром или семейным врачом. Полностью здоровому, родившемуся в физиологических родах и питающемуся материнском молоком ребенку, который хорошо развивается и набирает вес, не нужно назначать что-то дополнительное, так как микрофлора желудочно-кишечного тракта ребенка образуется постепенно, и также слишком много хороших бактерий в желудочно-кишечном тракте может вызвать дисбаланс. Особенно важно поговорить с врачом, которому вы доверяете, если хотите купить пробиотики для малыша из-за возможных коликов, исключая другие причины болей в животе.

Хотелось бы подчеркнуть случаи, когда определенно рекомендуется их применение — если мама во время кормления грудью должна принимать медикаменты, особенно антибиотики или их нужно давать малышу, после болезни, также преждевременно родившимся малышам, детям с недостаточным весом, появившимся на свет в результате кесарева сечения младенцам.

В данный момент одной из больших проблем в развитых странах, в том числе в Латвии, являются аллергии. В своей практике вижу все больше детей с различными аллергическими проявлениями, в том числе с высыпаниями на коже, расстройствами работы желудочно-кишечного тракта. И не всегда применяемыми в данный момент методами возможно так просто урегулировать и состояние кожи, и нарушения опорожнения желудка. Это может быть случай, когда из-за нарушения поглощения в желудочно-кишечном тракте, рекомендуется курсом принимать хорошие бактерии вместе с другими медикаментами. Бифидобактериям присущи прекрасные свойства, восстанавливающие равновесие желудочно-кишечного тракта, которые могут быть вплоть до 2-3 раз эффективнее лактобактерий. Особенно необходимо подчеркнуть положительный эффект бифидобактерий для детей с аллергиями. Эти бактерии расщепляют углеводы, не вызывая газы, таким образом снижая вздутие живота.

Продолжительность приема бифидобактерий зависит от причины, по которой они назначены, но обычно после болезни их нужно принимать 5-7-10 дней, 2-3 дня после завершения антибактериальной терапии.

Для молодых мамочек тема коликов особенно актуальна. До настоящего момента до конца не исследовано, что означают младенческие колики. Существует несколько версий в отношении их происхождения. Первая версия — недостаточное количество ферментов в желудочно-кишечном тракте ребенка, которые расщепляют находящейся в грудном молоке или молочных смесях сахар, поэтому в желудочно-кишечном тракте образуются газики, животик вздувается и возникают колики. Вторая версия — это аэрофагия, которая возникает в случае, когда младенец очень активен, стремительно ест, и вместе с молоком поступает большое количество воздуха, который также попадает в кишечный тракт и в результате — вздутие живота и дискомфорт. Третья версия, которую также нельзя игнорировать, — это психологическая связь между мамой и ребенком, особенно на раннем периоде адаптации, когда психологи говорят о т.н. „психологических коликах".

Тема коликов является причиной порождения множества различных мифов, из которых особенно хотелось бы выделить миф о питании матери. Определенно питание матери важно в период кормления грудью ребенка, но призываю не впадать в крайности, что часто приводит к противоположному эффекту. В моей практике были мамочки, которые из-за детских коликов сами решили голодать, исключив из питания все важные питательные вещества, но без положительных результатов для себя и малыша. Поэтому мамочкам, которые выписываются из больницы или приходят ко мне на консультацию, я не выставляю никаких ограничений питания, но мы обговариваем основные принципы здорового питания. Желаю, чтобы мамочки не беспокоились, что съеденный с утра бутерброд будет вечером в молоке для малыша. Все-таки механизм образования молока намного специфичнее. Поэтому то, что нельзя есть ничего красного, острого или перченного, яблоки или капусту, — это миф. Конечно, вредные вещества- алкоголь, медикаменты могут попасть в молоко, поэтому от них в период кормления грудью нужно отказаться, насколько это возможно. То же самое можно сказать об аллергиях — если у малыша констатирована аллергия, например, на мед или орехи, то и мама эти продукты не должна употреблять.

В заключение хочу сказать, что всегда важен открытый разговор с врачом своего ребенка. Доктор вам расскажет, как правильно ухаживать и кормить ребенка, чтобы избежать выше упомянутой аэрофагии, пересмотрит меню, расспросит об эмоциональном состоянии в семье и порекомендует только такие пищевые добавки и медикаменты, которые действительно пойдут на пользу вашему малышу. Призываю не стесняться и всегда спрашивать, если что-то непонятно в отношении ухода за ребенком!

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