В желудочно-кишечном тракте и взрослого человека, и маленького ребенка при нормальных условиях находится кишечная микрофлора, которая должна быть сбалансированной, чтобы она справлялась с условными раздражителями внешней среды, например, с ошибками диеты или употреблением медикаментов. Молочнокислые и бифидобактерии — это так называемые хорошие бактерии, которые способны урегулировать возможный дисбаланс в желудочно-кишечном тракте. Если мы говорим конкретно о детях, то для них характерно систематическое заболевание или одновременное вовлечение нескольких систем органов, поэтому также банальный насморк или кашель могут повлиять на функции желудочно-кишечного тракта. Конечно, если требуется специфическое лечение, например, принимая антибиотики, то баланс желудочно-кишечного тракта нарушается в большинстве случаев, и для того чтобы его восстановить, и молочнокислые, и бифидобактерии могут в этом помочь.
Несмотря на то, что в аптеках эти бактерии как пищевые добавки доступны в широком ассортименте и без рецепта, но все-таки я призываю мамочек перед их покупкой проконсультироваться с педиатром или семейным врачом. Полностью здоровому, родившемуся в физиологических родах и питающемуся материнском молоком ребенку, который хорошо развивается и набирает вес, не нужно назначать что-то дополнительное, так как микрофлора желудочно-кишечного тракта ребенка образуется постепенно, и также слишком много хороших бактерий в желудочно-кишечном тракте может вызвать дисбаланс. Особенно важно поговорить с врачом, которому вы доверяете, если хотите купить пробиотики для малыша из-за возможных коликов, исключая другие причины болей в животе.
Хотелось бы подчеркнуть случаи, когда определенно рекомендуется их применение — если мама во время кормления грудью должна принимать медикаменты, особенно антибиотики или их нужно давать малышу, после болезни, также преждевременно родившимся малышам, детям с недостаточным весом, появившимся на свет в результате кесарева сечения младенцам.
В данный момент одной из больших проблем в развитых странах, в том числе в Латвии, являются аллергии. В своей практике вижу все больше детей с различными аллергическими проявлениями, в том числе с высыпаниями на коже, расстройствами работы желудочно-кишечного тракта. И не всегда применяемыми в данный момент методами возможно так просто урегулировать и состояние кожи, и нарушения опорожнения желудка. Это может быть случай, когда из-за нарушения поглощения в желудочно-кишечном тракте, рекомендуется курсом принимать хорошие бактерии вместе с другими медикаментами. Бифидобактериям присущи прекрасные свойства, восстанавливающие равновесие желудочно-кишечного тракта, которые могут быть вплоть до 2-3 раз эффективнее лактобактерий. Особенно необходимо подчеркнуть положительный эффект бифидобактерий для детей с аллергиями. Эти бактерии расщепляют углеводы, не вызывая газы, таким образом снижая вздутие живота.
Продолжительность приема бифидобактерий зависит от причины, по которой они назначены, но обычно после болезни их нужно принимать 5-7-10 дней, 2-3 дня после завершения антибактериальной терапии.
Для молодых мамочек тема коликов особенно актуальна. До настоящего момента до конца не исследовано, что означают младенческие колики. Существует несколько версий в отношении их происхождения. Первая версия — недостаточное количество ферментов в желудочно-кишечном тракте ребенка, которые расщепляют находящейся в грудном молоке или молочных смесях сахар, поэтому в желудочно-кишечном тракте образуются газики, животик вздувается и возникают колики. Вторая версия — это аэрофагия, которая возникает в случае, когда младенец очень активен, стремительно ест, и вместе с молоком поступает большое количество воздуха, который также попадает в кишечный тракт и в результате — вздутие живота и дискомфорт. Третья версия, которую также нельзя игнорировать, — это психологическая связь между мамой и ребенком, особенно на раннем периоде адаптации, когда психологи говорят о т.н. „психологических коликах".
Тема коликов является причиной порождения множества различных мифов, из которых особенно хотелось бы выделить миф о питании матери. Определенно питание матери важно в период кормления грудью ребенка, но призываю не впадать в крайности, что часто приводит к противоположному эффекту. В моей практике были мамочки, которые из-за детских коликов сами решили голодать, исключив из питания все важные питательные вещества, но без положительных результатов для себя и малыша. Поэтому мамочкам, которые выписываются из больницы или приходят ко мне на консультацию, я не выставляю никаких ограничений питания, но мы обговариваем основные принципы здорового питания. Желаю, чтобы мамочки не беспокоились, что съеденный с утра бутерброд будет вечером в молоке для малыша. Все-таки механизм образования молока намного специфичнее. Поэтому то, что нельзя есть ничего красного, острого или перченного, яблоки или капусту, — это миф. Конечно, вредные вещества- алкоголь, медикаменты могут попасть в молоко, поэтому от них в период кормления грудью нужно отказаться, насколько это возможно. То же самое можно сказать об аллергиях — если у малыша констатирована аллергия, например, на мед или орехи, то и мама эти продукты не должна употреблять.
В заключение хочу сказать, что всегда важен открытый разговор с врачом своего ребенка. Доктор вам расскажет, как правильно ухаживать и кормить ребенка, чтобы избежать выше упомянутой аэрофагии, пересмотрит меню, расспросит об эмоциональном состоянии в семье и порекомендует только такие пищевые добавки и медикаменты, которые действительно пойдут на пользу вашему малышу. Призываю не стесняться и всегда спрашивать, если что-то непонятно в отношении ухода за ребенком!