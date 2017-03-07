Извечный вопрос, которым заняты умы представительниц прекрасного пола: какие женщины больше нравятся мужчинам? Хотя это только один вопрос, он включает в себя сотни, даже тысячи направлений и нюансов — кого выбирают мужчины и о чем волноваться женщинам?

А как же быть с женскими волосами? Какие из них больше привлекают мужчин — прямые или вьющиеся? Любопытно, что предпочтение прямым или вьющимся волосам меняется — на это влияют не только внутренние ощущения, но и происходящее в мире, тенденции моды и другие события.

Красивые локоны – всегда в моде

Если заглянуть в журналы мод и красоты десятилетней давности, то видно, что тогда возродился и снова доминировал культ вьющихся волос. Возможно, на это повлияло именно то, что мужчины проявляли симпатии к женщинам с вьющимися волосами. Однако если углубиться в этот вопрос, то мы увидим, что это было не совсем так, поскольку во все времена важнейшим стимулом для женщин было желание получить то, что не было дано природой. Это нормальное явление, когда женщины, обладающие от природы вьющимися волосами, хотят иметь гладкие, послушные волосы, а те из них, кого природа наделила прямыми волосами, наоборот мечтают о пышных, воздушных локонах.

Кому отдают предпочтение мужчины?

Кто бы ни был главным инициатором завивки или гладкой прически, опрос дюжины мужчин показал, что восемь из них отдают предпочтение женщинам с вьющимися волосами. Но почему? Есть ли у этого какое-то рациональное объяснение? Оказывается – есть, так как, по мнению мужчин, женщины с вьющимися волосами более уверены в себе, меньше поддаются влиянию мнения окружающих, смелее и решительнее. А вот обладательницы прямых волос обычно бывают более спокойными, стеснительными, деловыми и сдержанными.

Отличные локоны в домашних условиях? Это возможно!

Теперь, благодаря автоматическим щипцам для завивки Philips ProCare Auto Curler Ionic, женщины в домашних условиях могут сделать неизменно безупречную завивку для различных целей – свидания, посещения театра, балла или просто для повседневной красоты. С красивыми локонами ты не только будешь отлично себя чувствовать, но и непременно получишь знаки внимания от представителей противоположного пола. Бесщеточный электромотор профессионального уровня и титановый цилиндр с керамическим покрытием автоматически завьют, нагреют и уложат волосы, чтобы твои локоны всегда были превосходными.

Каковы преимущества щипцов для завивки Philips?

Заряженные отрицательные ионы ликвидируют статическое электричество, кондиционируют волосы и приглаживают волосяные луковицы, тем самым усиливая блеск волос. В результате получаются блестящие, гладкие волосы, которые не "пушатся".

Поворачивающийся титановый цилиндр профессионального уровня для быстрой укладки, гладкого скольжения и блестящих волос. Его керамическое покрытие сочетает в себе отличную теплопроводность и гладкую поверхность для получения превосходных локонов.

Надежный электромотор профессионального уровня для завивки локонов в разных направлениях.

3 регулируемых направлениях завивки – влево, вправо и попеременное.





3 температурных (180°C - 210°C - 230°C) и 3 временных режима (12 с – 10 с – 8 с) для естественных, здоровых и блестящих локонов различной упругости.

Нагревательный элемент с большим КПД, который нагревается всего за 30 секунд: включай и уже через полминуты завивай свои локоны, как хочешь!

Практичный провод длиной 2 метра, облегчающий завивку. Этот провод, отвечающий требованиям салонов красоты, позволяет пользоваться автоматическими щипцами для завивки Philips ProCare в помещениях различного типа.

Как пользоваться щипцами для завивки Philips ProCare Auto Curler Ionic?

Просто и удобно. Включи удобный 2-метровый провод щипцов для завивки в электрическую розетку. Нажми кнопку включения/выключения, и через 30 секунд завивочные щипцы будут готовы к тому, чтобы сделать твои волосы еще более красивыми – безупречно вьющимися. В зависимости от своего настроения и предстоящего мероприятия выбери одно из направлений завивки – влево, вправо или попеременное. Затем установи один из трех предлагаемых температурных и временных режимов.

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