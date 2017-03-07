Женщины воспринимают автомобиль не только с эмоциональной стороны — по форме кузова и цвету, но также оценивают различные практические удобства. Эти два мира объединены не в каждой машине, но создателям нового "Nissan Juke" удалось решить эту задачу, подтверждает автолюбитель Мара.

Тестовая поезда на "Nissan Juke" прошла в сочном желтом цвете — с акцентами такого солнечному тонна в декоративной отделке интерьера. Если порой визуально привлекательным считается салон полностью черного или серого цвета, то в случае с "Nissan Juke" возможен индивидуальный подход в виде ярких акцентов. Поэтому, когда садишься в такой салон, постоянно думаешь о том, что едешь на чем-то особенном.

Впервые, садясь в автомобиль, успеваешь ощутить все преимущества удобного бесконтактного ключа, что довольно привлекательно в нашу промозглую погоду. Для того чтобы открыть дверь автомобиля не надо долго искать и доставать ключи из сумочки или кармана. "Nissan Juke" сам "догадается", когда вы к нему подошли, достаточно только открыть дверцу машины. Таким же "волшебным" способом заводится и двигатель — достаточно только нажать на кнопку "Start" на передней панели, то есть не надо вставлять ключ с замок зажигания.

Несмотря на тот факт, что "Nissan Juke" — это кроссовер, сесть в машину и выйти из салона просто, добавляет Мара. Явное преимущество конфигурации автомобиля — высокая посадка сидений, которая обеспечивает обзорность и дополнительное ощущение безопасности на дороге, подмечает Мара.

Несмотря на высокую посадку и пристегнутый ремень безопасности, отмечает Мара, довольно легко дотянуться не только до любой кнопки на панели управления, но и до бардачка, хотя в ее автомашине для этого приходится приложить усилия. Но это не означает, что в "Nissan Juke" узкий салон, как это может показаться снаружи, глядя на кузов. Салон значительно больше, чем кажется, и пассажирам на заднем сидении достаточно комфортно даже при длительных поездках.

Мара особо отметила конструкцию подлокотника, под которым располагается не только вместительный бардачок, но он специальные секции для мелочей, например, телефона или мелочи. Даме также приглянулось зеркала, они расположены не только с пассажирской стороны, но и под солнцезащитным козырьком водителя.

Система управления "Nissan Juke" облегчена тем, что передняя панель не завалина различными кнопками, как в других автомашинах схожей комплектации. Это позволило Маре быстро и легко "найти общий язык" с автомобилем, когда она впервые села за руль "Nissan Juke".

Управлять "Nissan Juke" легко, "статус внедорожника" не утяжеляет автомобиль.

Управление машиной также дополнительно упрощает автоматическая коробка передач, которая позволяет полноценно сосредоточиться на дороге и наслаждаться комфортом, а не параллельно еще и думать о переключении скоростей, подмечает Мара. Примечательно, что автоматическая трансмиссия входит в комплектацию даже эконом-версии новенького "Nissan Juke".

И хотя "Nissan Juke" не является автомобилем класса люкс, в нем использованы технологии, которые еще совсем недавно можно было встретить только в самых дорогих авто. К примеру, в случае с используемой в "Nissan Juke" системой "Щит безопасности" автомобиль оборудован не только видеокамерой заднего вида, но и еще тремя по периметру корпуса. В результате на мультимедийном экране за машиной можно наблюдать словно с высоты птичьего полета — это значительно облегчает парковку "Nissan Juke" в условиях плохой видимости или узких местах.

Помимо этого, "Щит безопасности" не только показывает, что происходит вокруг машины, но и с помощью специальных сенсоров ведет наблюдение за происходящим. Например, если в "слепой зоне" появилась другая машина или какой-либо объект, автомобиль сообщит об этом водителю при помощи звукового сигнала. Особенно ценной эта способность является, например, на парковке возле супермаркета, когда вам нужно выехать сдать назад, но с места водителя не видно, что происходит сзади — возможно, кто-то идет или проезжает мимо. О том, чтобы такие случаи были своевременно замечены, позаботятся специальные сенсоры.

Все эти возможности делают "Nissan Juke" прекрасным помощником и даже другом, на которого можно положиться и который не подведет.

Руль можно повернуть одной рукой даже женщина. Определенно стоит отметить видеокамеру заднего вида, которая облегчает парковку машины, и также парктронику, установленному в более дешевой версии "Nissan Juke".