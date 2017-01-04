Кто из нас не хочет оставаться молодым, красивым, здоровым как можно дольше, и всегда выглядеть хорошо? Все хотят, но не всем это удается. Причин много — нездоровое питание, недостаток витаминов, загрязненная атмосфера, стрессы, а также неправильное использование косметики. Все это приводит к преждевременному старению кожи, ведь кожа — зеркало нашего здоровья!

Что выдает старость? Морщины вокруг глаз, темные круги и мешки под глазами, тусклая и "пергаментная" кожа, пигментные пятна на лице, и эти проблемы начинаются уже с 30 лет. В более позднем возрасте добавляются еще и глубокие мимические морщины. Все хотят найти решение этих проблем. Салоны красоты предлагают огромное количество косметических процедур с новым оборудованием, появляются все новые, разноплановые косметические фирмы, которые обещают нам фантастический эффект, но положительные результаты увы, часто незначительны.

С одной стороны, разработчики косметики пытаются упростить технологию производства косметических средств и уменьшить их себестоимость, надеясь в основном на яркую рекламную компанию, а составы с натуральными ингредиентами все чаще заменяют упрощенными формулами. Гарантии действия нового и "уникального ингредиента", разработанного в "известных" лабораториях, не всегда оправдывают вложенные в него надежды. Ведь от одного единственного компонента невозможно получить выдающийся результат: для достижения заданного эффекта требуется большой и сложный набор составляющих!

С другой стороны, в последнее время становится все более популярным изготовление особой органической косметики, что называется "в домашних условиях". Подобное стремление похвально, но возможно лишь для личного пользования. Ведь получить серьезный и качественный продукт в данном случае практически невозможно: для этого необходимы навыки целого ряда специалистов, которые находят и изучают сырье, тех, кто создает формулы, кто тестирует готовый продукт, проверяя его эффективность, безопасность и многое другое.

К сожалению, в последние годы многие, даже брендовые косметические фирмы практически перестали заниматься разработками инноваций так как не имеют для этого необходимых разработчиков. Все чаще открываются фирмы, которые создают шаблонные рецептуры для производителей. Так происходит со средствами по уходу за кожей и с декоративной косметикой, а в парфюмерии состав новых ароматов все чаще определяют, используя физико-химический метод газовой хроматографии, а не навыки эксперта-парфюмера. Поэтому нет ничего удивительного в том, что продукция парфюмерных фирм теряет свою неповторимость и отличается лишь упаковкой и рекламой.

На качество и оригинальность продукта обращается все меньше внимания, и это характерно не только для индустрии красоты. Мы перестали быть индивидуальными, мы носим одинаковую одежду, потребляем одинаковую пищу, которая хранится подозрительно долго: все делается по одному шаблону, по одинаковой технологии, следуя единому закону коммерции.

Что же делать обыкновенному покупателю? Стараться с большей осторожностью, с долей здравого скептицизма относиться ко всему, в чем нас заверяет бескрайний поток различной информации: думать, анализировать, сравнивать, изучать интересующую проблему самим! И не жалейте на это своего времени, ведь только так мы можем получить положительный результат с пользой для здоровья и красоты.

Dzintars не идет по пути последних модных и коммерческих подходов. Мы работаем для того чтобы получить эффективный продукт и постоянно вкладываем многолетние знания в новые разработки. Мы придерживаемся нашего основного принципа, провозглашенного еще самим Гиппократом: "Primum non nocere!". "Прежде всего — не навреди!": косметика должна быть качественной и эффективной!

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