К сожалению, все еще много людей старшего поколения живут без зубов или со съемными зубными пластинками, чувствуя больший или меньший дискомфорт.

Например, часто съемная зубная пластинка:

жмет, раздражает десны;

не фиксируется во рту и может выпасть (смеясь или чихая);

закрывает вкусовые рецепторы на верхнем небе, что вызывает снижение вкусовых ощущений;

осложняет пережевывание пищи, поэтому ограничивается рацион питания.

Кроме того, съемные протезы нужно каждый вечер снимать.

Если человек может выбирать — почему не выбрать комфортную жизнь? Работая врачом вижу, как фиксированные на имплантатах зубные протезы людям не только значительно облегчают жизнь, но и возвращают повседневную радость.

„Снова могу откусить яблоко", „Теперь смело смеюсь и не прикрываю рот рукой", „Наконец я могу наслаждаться едой", — приятно слышать такие комментары от пациентов, которым зубы были восстановлены на имплантатах.

Основатель зубной имплантации Peras-Ingvaras Branemarkas (Per-Ingvar Brånemark) говорил , что „Никто не должен умереть с зубами в стакане".

Лично я тоже считаю, что каждый человек слишком молод, чтобы жить с зубами в стакане, особенно в наше время, когда зубная имплантация так далеко продвинулась.

Более десяти лет имплантирующий врач Марюс Бучинскас говорит, что пациенты часто жалеют, что колебались и не решились имплантировать зубы раньше.

Например, в вильнюсской клинике „Dantų harmonija — Dental Harmony" есть все возможности: за один день даже человеку, у которого нет зубов, полностью восстановить улыбку — т.е. пациент после процедуры имплантации, в тот же день, выходит с временными зубами. Эти зубы фиксируются на имплантатах, так что люди чувствуют себя, как со своими собственными зубами. Это особенно удобно для пациентов, приезжающих из-за рубежа в Вильнюс. Используя метод лечения All-on-4® (рус. Все на 4), достаточно лишь четырех имплантатов для восстановления одной челюсти.

Мы работаем с ведущим мировым производителем зубных имплантатов, который предоставляет на них пожизненную гарантию. Важно и то, что люди, приходящие к нам, получают все под одной крышей: комплексную диагностику, всю команду специалистов, необходимую для лечения.

Концепция лечения All-on-4®. Приглашаем вас посмотреть видео ЗДЕСЬ:

Кроме того, у нас в клинике есть современная зуботехническая лаборатория CAD/CAM, и мы стали первой в Вильнюсе стоматологической клиникой, которая приобрела сканер "NobelProcera". Такое оборудование выделяет нас даже в странах Балтии. Оно позволяет нам ускорить и контролировать процесс изготовления протезов, а пациенту удобно, что все подобные услуги находятся в одном месте.

Иногда для того, чтобы восстановить все зубы на имплантатах, приходится удалить оставшиеся безнадежные зубы. Зубы удаляются во время того же визита. Применяется одноэтапная имплантация. Зубы на имплантатах востанавливаются за один день. Одноэтапную имплантацию практикую уже более десяти лет.

Долговременный опыт протезирования (более 14 лет — примечание редакции) и имплантации (более 10 лет — примечание редакции) приводит к выводам, поэтому сегодня я могу с уверенностью сказать, что зубы, восстановленные на имплантатах, однозначно способствуют развитию полноценной жизни.

Например, зубные пластинки могут восстановить жевательную функцию примерно на 30–40 %, а несъемные зубные протезы на имплантатах — на все 100 %. Зубы, восстановленные на имплантатах — это несъемная конструкция. Они крепко фиксируются и дают возможность снова наслаждаться здоровой пищей, не опасаясь, что зубы выпадут во время еды.

А где еще вкус еды, который мы хотим почувствовать? Ведь зубная пластинка закрывает большую часть неба и мешает почувствовать вкус пищи… Или что из того, если человек имеет пластинку, но в руке держит яблоко, которое не может откусить? Если человек в обществе не может съесть своего любимого шашлыка или стейка? Раньше зубная пластинка была единственным способом восстановить зубы, дать возможность человеку, который потерял свои собственные зубы, жевать пищу или улыбаться, не показывая беззубый рот. Но мир не стоит на месте. На мой взгляд, зубы восстановленные на имплантатах, сравнимы, а иногда даже и превосходят свои собственные.

Часто пациенты, которым зубы были восстановлены на имплантатах, говорят, что ни за что этих, восстановленных на имплантатах, зубов теперь не отдали бы — пациенты чувствуют комфорт несъемных зубных протезов.

Что обычно спрашивают пациенты об имплантации зубов?

Спрашивают много о чем — для этого и предназначена первичная консультация. Во время консультации в клинике выполняем комплексную диагностику: делаем не только панорамные снимки, но и компьютерную томографию. Тогда я объясняю пациенту о состоянии его зубов и челюсти, выслушиваю его ожидания, а также рассказываю о возможных вариантах лечения, советую обратить внимание на основные критерии лечения: качество, комфорт, долгосрочную перспективу, длительность лечения, затраты. Часто пациенты перед имплантацией зубов спрашивают: будут ли они чувствовать боль. А потом они улыбаются и говорят, что не было больно, и это было не так страшно, как они ожидали.

Как пациент чувствует себя перед и после восстановления всех зубов челюсти? Личным опытом делится Лаура. Приглашаем посмотреть видео:

Думаете об имплантации зубов? Есть вопросы?

Приходите на семинар „Имплантация зубов. Верните улыбку за один день!"

Семинар проведет и ответит на Ваши вопросы более десяти лет имплантирующий глав. врач Марюс Бучинскас, директор клиники „Dantų harmonija — Dental Harmony".

Участникам семинара — бесплатная консультация и диагностика (панорамный снимок, компьютерная томография) в клинике „Dantų harmonija — Dental Harmony".

Дата семинара: 26 апреля.

Время семинара: 18 ч.

Место семинара: Tallink Hotel Riga, Elizabetes 24, Riga LV-1050, Latvia

Регистрация по телефону: +371 67 660 529



*Бесплатно сделанные снимки и разработанный план лечения остаются в клинике, как собственность клиники.



