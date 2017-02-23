В современном центре интеллектуального развития "Domātprieks", который открылся в начале этого года, уже прошел первый турнир по шашкам. На турнире будущие мастера шашек сделали первые шаги на пути к титулам чемпионов и получили развивающие призы от нового партнера "Domātprieks", популярного производителя игрушек "LEGO". Сейчас в центре идет подготовка к чемпионату по шашкам, на котором будут состязаться латвийские команды. Чемпионат состоится в субботу, 25 февраля, в Валмиере.

Центр интеллектуального развития "Domātprieks" был создан с целью развивать способности ребенка к рассуждению, так участвуя в создании более умного общества. За первый месяц работы в центре собралось почти 30 постоянных учеников. Почти половина из них, 8 мальчиков и 6 девочек, в прошлую субботу, 18 февраля, уже участвовали в первом турнире по 64 шашкам, организованном "Domātprieks" и проходившим в помещениях самого центра в Тейке. "Крещение огнем" на славу выдержали все участники в возрасте от 5 до 9 лет, а победителями турнира на этот раз стали Артем Кушнир среди мальчиков и Мальвина Мисане среди девочек.

"Участие в турнирах является большим событием для детей. Турниры мотивируют заниматься, дисциплинируют и позволяют поверить в свои силы. Шашки учат радоваться победам, но и принимать свое поражение, когда неудача не будет восприниматься как фатальное поражение, а наоборот — как стимул, чтобы стать еще лучше. Будущая цель состоит в том, чтобы поддержать организацию турниров также и мирового масштаба в Латвии", рассказывает генеральный директор "Domātprieks" и титулованный шашист Роберт Мисанс, который также был арбитром на проведенном турнире.

Спонсор призов для турниров "Domātprieks" — всемирно известный производитель популярных игрушек "LEGO", который стал для "Domātprieks" партнером по сотрудничеству. Обе компании разделяют те же ценности, в центре которых развитие ребенка. "LEGO" уже десятилетиями заботиться о том, чтобы игра была не только веселым, но и развивающим и вдохновляющим занятием. В свою очередь занятия шашками развивают детское интеллектуальное мышление, обеспечивая полезные жизненные навыки. Так это сотрудничество как в прямом, так и в переносном смысле помогает детям строить свое будущее уже сегодня.

В настоящее время в центре интеллектуального развития "Domātprieks" ученики усердно готовятся к следующему событию. Уже в эту субботу, 25 февраля, в Валмиере пройдет чемпионат латвийских команд по 64 шашкам в возрастных группах U-10 и U-13. В нем примут участие четыре воспитанника "Domātprieks", показавшие свои способности и решительность на прошлом турнире.

О центре интеллектуального развития "Domātprieks"

Центр интеллектуального развития "Domātprieks" основан в 2017 году. Центр предлагает увлекательные занятия по шашкам для детей под руководством титулованных тренеров. В центре можно выполнять различные тесты по логике и решать головоломки, обостряя ум посредством развивающих настольных игр. Центр находится в Риге по адресу Тейка, Бикерниеку 24А-1.

Дополнительная информация: www.domatprieks.lv