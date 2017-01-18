Где заразилась, Анна не знает. Есть подозрения, что это случилось во время родов, но точно неизвестно. Пациентам с гепатитом С в Латвии обеспечивают два вида терапии — с интерфероном и без. Первый менее эффективен и имеет много побочных эффектов, но второй государство оплачивает только с начала 2016 года.

Второй удар болезни

Летом 2015 года Анна начала терапию с интерфероном, которая длилась 11 месяцев. По ее словам, это был очень трудный этап. Женщина несколько раз лежала в больнице (даже дважды в течение месяца), не было сил встать на ноги и приготовить детям поесть, выпали волосы, уменьшился вес. В конце терапии Анна весила всего 45 кг. Ей становилось плохо практически от всего. "Звонила маме и плакала", — вспоминает она.

Эмоционально очень тяжело, я все принимаю близко к сердцу. Спрашивала себя, почему так случилось. Почему так происходит? Еле держалась. Анна

Узнав, что болезнь вернулась, Анна пережила тяжелый удар. Пройти все это и через полгода — опять?! "11 мая прислали, что ничего нет. Я еще смеялась, что это мой второй день рождения", — говорит она. Но через несколько месяцев болезнь вернулась.

И все-таки женщина решила бороться. Только на рождественском концерте с детьми никак не удавалось сдержать слезы. Благодаря врачу и другим пациентам Анна нашла возможность для лечения — лекарство из Индии. Сейчас курс лечения продолжается три месяца. Похоже, на этот раз выдержать будет легче. Анна уверена — болезнь отступит. И хотя тяжелая терапия с интерфероном не помогла полностью, состояние печение все-таки улучшилось.

Пройти через Ад, но не сдаться

"Говорила себе — держись, Анна, вперед! И выдержала. Насколько я слышала, если нет воли, руки опускаются. Доктор говорит, тогда люди через несколько месяцев сдаются. Трудно, но надо держаться", — рассказывает она.

"Эмоционально очень тяжело, все принимаю близко к сердцу. Казалось — почему так происходит? Раньше я была очень активная, а теперь оказалась в постели". Анне очень помогли близкие, друзья, дети, родители и даже совсем посторонние люди, которые слали письма и делились опытом. Анна советует всем пациентам не стесняться и самим связываться с поддерживающими организациями, искать товарищей по несчастью в соцсетях и просить о помощи.

Надо считаться с тем, что будет трудно — эмоционально и физически. У людей все еще есть предрассудки к больным гепатитом С. Родители детей из садика даже жаловались директору, что она ставит под угрозу своих воспитанников. Директор ответила, что она в курсе, и Анне можно работать с детьми.

"Болезнь излечима, если только у вас нет цирроза печени. Просто нужно ненормальное терпение. Нельзя останавливаться на полпути. Лекарства все-таки сделали свое дело", — говорит она.

Лучик надежды — лекарства из Индии

Бесплатная терапия без интерферона Анне сейчас не полагается. "Я со слезами просила доктора — сразу назовите цену! Она сказала, что в Латвии лекарство стоит 35 тысяч", — говорит Анна. Но женщина не сдалась.

Сейчас Анне нужно употреблять два лекарства. Одно из них поступило из Индии, его хватит на три месяца. Лекарство обошлось в 1000 евро, Анне помогло самоуправление.

Хотя лекарство, по словам самой Анны, "довольно противное", уже в первые недели самочувствие улучшилось. Анна знакома со многими, кому это лекарство помогло полностью избавиться от болезни.

Уже после первой недели приема лекарств прошли боли, которые я ощущала ранее. Анна

Ограничение на ввоз медикаментов

Глава отдела болезней печени Латвийского Центра инфектологии, инфектолог-гепатолог Иева Толмане говорит, что интерфероновую терапию в Латвии применяют уже давно. Ее эффективность сравнительно низкая — около 50%. Уже второй год государство оплачивает безинтерфероновую терапию, которую врачи оценивают очень высоко (эффективность — до 97%).Но эта терапия доступна не всем, решение зависит от генотипа вируса. В прошлом году такую терапию получали 200 пациентов. Почти все они поправились.

Отвечая на вопрос, бывают ли случаи, когда пациенты интересуются лекарствами из Индии и других стран, которые дешевле доступных в Латвии, Толмане говорит: врачи такие препараты не выписывают, но пациенты нередко их все же употребляют. К счастью, некоторые, хотя и не все, делают это под надзором врача. Статистики по эффективности нет, но, вероятно, лекарства помогают.

Даже если медикамент включен в европейский список рекомендованных лекарств, это не значит, что он будет доступен. Лекарство под одним названием могут изготавливать разные производители. И производитель тоже должен быть зарегистрировал в Европе.