15 цитат сильных женщин, которыми мы восхищаемся

Брюс Ли говорил, что вода может течь, а может и крушить. Женская сила подобна воде — мягкая, но мощная. Вместе с Woman’s Day мы публикуем изречения сильных женщин, известных своими успехами, стойкостью и целеустремленностью.

1. "Характер человека зависит от него самого". Анна Франк, автор известного дневника.





2. "Я не верю в удачу. Удача — значит быть настойчивым, упорно работать и следовать своей мечте". Джанет Джексон, певица.





3. "Меня не волнует, что думают другие люди. Я просто делаю свое дело". Одри Хепберн, британская актриса.





4."От легкой жизни храбрыми не становятся". Мэри Тайлер Мур, американская актриса.





5."Всегда будьте лучшей версией себя, чем второсортной версией кого-то другого". Джуди Гарленд, американская актриса и певица.





6."Никогда не позволяйте ограниченному воображению других людей ограничивать вас". Мэй Джемисон, американская врач и астронавт.





7. "Соблюдая все правила, вы пропустите все веселье". Кэтрин Хепберн, американская актриса.





8."Я стараюсь не смотреть назад или вперед, а смотрю наверх". Шарлотта Бронте, английская писательница.





9. "То, что вас отличает от других, и есть ваша сила". Мерил Стрип, американская актриса.

10."В гавани лодки всегда в безопасности, но их строят не для этого". Кэти Курик, американская телеведущая и журналист.





11. "Все нуждаются в том, чтобы их ценили, потому что каждый способен отплатить за это". Принцесса Диана.





12. "Женщина с голосом — сильная женщина по определению". Мелинда Гейтс, американская предпринимательница и филантроп.





13."Оптимизм — вера, ведущая к достижению цели. Без веры ничего нельзя достигнуть". Хелен Келлер, американская писательница и активистка.





14. "Не существует супермам. Мы просто стараемся делать все, что можем". Сара Мишель Геллар, американская актриса.





15. "Я ничего не боюсь и никогда не жалуюсь. Даже когда со мной случаются страшные вещи, я продолжаю идти вперед". София Вергара, колумбийская актриса и модель.