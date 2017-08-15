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15 цитат сильных женщин, которыми мы восхищаемся

DELFI Woman
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15 цитат сильных женщин, которыми мы восхищаемся
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Брюс Ли говорил, что вода может течь, а может и крушить. Женская сила подобна воде — мягкая, но мощная. Вместе с Woman’s Day мы публикуем изречения сильных женщин, известных своими успехами, стойкостью и целеустремленностью.

1. "Характер человека зависит от него самого". Анна Франк, автор известного дневника.

2. "Я не верю в удачу. Удача — значит быть настойчивым, упорно работать и следовать своей мечте". Джанет Джексон, певица.

3. "Меня не волнует, что думают другие люди. Я просто делаю свое дело". Одри Хепберн, британская актриса.

4."От легкой жизни храбрыми не становятся". Мэри Тайлер Мур, американская актриса.

5."Всегда будьте лучшей версией себя, чем второсортной версией кого-то другого". Джуди Гарленд, американская актриса и певица.

6."Никогда не позволяйте ограниченному воображению других людей ограничивать вас". Мэй Джемисон, американская врач и астронавт.

7. "Соблюдая все правила, вы пропустите все веселье". Кэтрин Хепберн, американская актриса.

8."Я стараюсь не смотреть назад или вперед, а смотрю наверх". Шарлотта Бронте, английская писательница.

9. "То, что вас отличает от других, и есть ваша сила". Мерил Стрип, американская актриса.
10."В гавани лодки всегда в безопасности, но их строят не для этого". Кэти Курик, американская телеведущая и журналист.

11. "Все нуждаются в том, чтобы их ценили, потому что каждый способен отплатить за это". Принцесса Диана.

12. "Женщина с голосом — сильная женщина по определению". Мелинда Гейтс, американская предпринимательница и филантроп.

13."Оптимизм — вера, ведущая к достижению цели. Без веры ничего нельзя достигнуть". Хелен Келлер, американская писательница и активистка.

14. "Не существует супермам. Мы просто стараемся делать все, что можем". Сара Мишель Геллар, американская актриса.

15. "Я ничего не боюсь и никогда не жалуюсь. Даже когда со мной случаются страшные вещи, я продолжаю идти вперед". София Вергара, колумбийская актриса и модель.

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