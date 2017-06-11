Ангел и его демоны. Как Брук Шилдс прошла через драмы и депрессию к счастливой семье

Брук Шилдс родилась 31 мая 1965 года в семье Фрэнка и Тери Шилдс. Детство Брук было далеко не безоблачным из-за алкоголизма матери. О своих с ней отношениях Брук написала книгу в терапевтических целях через два года после смерти Тери.

В этой книге Брук рассказывает о своем детстве, о постоянном чувстве ненужности и печали, потому что мать не могла сдерживать свою страсть к выпивке, и каждый раз, уходя в запой, бросала Брук одну, что не могло не повлиять на мироощущение маленькой девочки.

Однако мама Брук была ее менеджером и уже с 11-месячного возраста девочка снималась в рекламе и занималась этим довольно долго. Только достигнув тридцатилетия, Брук расторгла рабочие отношения с матерью и Тери больше не вела ее дела.

