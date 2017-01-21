Дед и отец Лайне работали в полиции, поэтому и она без особых колебаний выбрала уже проверенный карьерный путь. С 2000 года Лайне работала в криминальной полиции как эксперт-криминалист. Ее будни были богаты разными приключениями — каждый день приходилось выезжать, реагируя на разные сигналы. И вызовы были связаны с уголовными преступлениями, в том числе убийствами.

"Другие в пятницу вечером могли посмотреть романтический фильм. Зато у меня был "романтический" вызов в связи с очередным семейным скандалом, где кто-нибудь зарезал собутыльника, жену, мать и т.д. Воспоминания с довольно безжалостными сценами насилия. Бывало по-всякому, но уж точно не скучно", — говорит она.

По работе у Лайне был тесный контакт с отцом. Сначала она училась у него в Полицейской академии, а затем какое-то время (с разрешения начальства) работала под его руководством. Впрочем, скидок ей не делали. Наоборот, приходилось доказывать, что свое место она занимает совсем не благодаря семейным связям.

Бросить "криминал" ради красоты. Как Лайне Лапиня повернула жизнь на 180 градусов
Foto: Privātais arhīvs

Службу Лайне продолжила в Погранохране, на более спокойной должности. Параллельно женщина пробовала свои силы, занимаясь карате, фигурным катанием, бегом, роликами и танцами. На службе Лайне получила травму спины, что вынудило ее изменить планы на будущее. В последствии она перешла на работу в Сигулдском суде и несколько лет занимала должность помощника судьи. Со временем травма дала о себе знать. "При сидячей работе стала болеть спина. Тогда я подписалась на операцию. Это был решающий шаг, который развернул мою жизнь в другом направлении", — вспоминает она.

При этом Лайне прошла курсы маникюра, у нее появились первые клиентки среди коллег. В один момент она поняла, что спрос на ее услуги растет, а возможные доходы от хобби приближаются к основной зарплате. "Тогда был кризис, у меня рука не поднялась уволиться. Но Бог все расставил по местам — я забеременела и могла спокойно уйти в декрет", — говорит Лайне.

Бросить "криминал" ради красоты. Как Лайне Лапиня повернула жизнь на 180 градусов
Foto: Privātais arhīvs

Когда пришло время вернуться, кризис уменьшился, а клиентов стало еще больше. И Лайне рискнула — написала заявление об уходе и решила работать на себя.

Со временем я поняла, что я на своем месте. Отец сперва был против, мол, как это так — юрист, а пилишь какие-то ногти! Но я не поддалась на реакцию окружающих и продолжала начатое.

Через несколько лет Лайне стала посещать курсы дизайна, интересоваться разными обучающими программами. В итоге сдала экзамен и получила право обучать маникюру. Сейчас Лайне особенно благодарна своей знакомой Юлии Рижаковой, которая поддерживала ее начинания. Круг деятельности расширился, поэтому женщина открыла собственную студию, где проходят курсы маникюра, моделирования ногтей и дизайна.

Порой из-за страха человек так и не узнает, что он пустил на ветер... Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, что не сделал. Laine Lapiņa

Прошло уже семь-восемь лет с тех пор, как Лайне сделала выбор в пользу индустрии красоты. "Возможно, в госучреждении работа нормированная — с 8 до 17. Но это не то. У меня было хобби, которое со временем стало работой. Нередко приходится трудиться по 12 часов, особенно перед праздниками", — говорит она.

Бросить "криминал" ради красоты. Как Лайне Лапиня повернула жизнь на 180 градусов
Foto: Privātais arhīvs

А как реагирует семья? "Иногда они хотят исключить меня из своего круга", — смеется Лайне. Но, в целом, близкие ее поддерживают. Даже отец теперь радуется победам на всевозможных конкурсах.

"Иногда из-за страха человек так и не узнает, какие возможности упущены. Лучше попробовать и пожалеть, чем пожалеть, не попробовав. Пока есть цель, будет и рост, осознание, что двигаешься в правильном направлении. Могу посоветовать не бояться, учиться чему-то новому, рисовать, петь, танцевать. Делать что угодно, лишь бы это приносило радость!", — говорит Лайне.