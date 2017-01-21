Бросить "криминал" ради красоты. Как Лайне Лапиня повернула жизнь на 180 градусов

Дед и отец Лайне работали в полиции, поэтому и она без особых колебаний выбрала уже проверенный карьерный путь. С 2000 года Лайне работала в криминальной полиции как эксперт-криминалист. Ее будни были богаты разными приключениями — каждый день приходилось выезжать, реагируя на разные сигналы. И вызовы были связаны с уголовными преступлениями, в том числе убийствами.

"Другие в пятницу вечером могли посмотреть романтический фильм. Зато у меня был "романтический" вызов в связи с очередным семейным скандалом, где кто-нибудь зарезал собутыльника, жену, мать и т.д. Воспоминания с довольно безжалостными сценами насилия. Бывало по-всякому, но уж точно не скучно", — говорит она.

По работе у Лайне был тесный контакт с отцом. Сначала она училась у него в Полицейской академии, а затем какое-то время (с разрешения начальства) работала под его руководством. Впрочем, скидок ей не делали. Наоборот, приходилось доказывать, что свое место она занимает совсем не благодаря семейным связям.

Foto: Privātais arhīvs

Службу Лайне продолжила в Погранохране, на более спокойной должности. Параллельно женщина пробовала свои силы, занимаясь карате, фигурным катанием, бегом, роликами и танцами. На службе Лайне получила травму спины, что вынудило ее изменить планы на будущее. В последствии она перешла на работу в Сигулдском суде и несколько лет занимала должность помощника судьи. Со временем травма дала о себе знать. "При сидячей работе стала болеть спина. Тогда я подписалась на операцию. Это был решающий шаг, который развернул мою жизнь в другом направлении", — вспоминает она.

При этом Лайне прошла курсы маникюра, у нее появились первые клиентки среди коллег. В один момент она поняла, что спрос на ее услуги растет, а возможные доходы от хобби приближаются к основной зарплате. "Тогда был кризис, у меня рука не поднялась уволиться. Но Бог все расставил по местам — я забеременела и могла спокойно уйти в декрет", — говорит Лайне.

Foto: Privātais arhīvs

Когда пришло время вернуться, кризис уменьшился, а клиентов стало еще больше. И Лайне рискнула — написала заявление об уходе и решила работать на себя.

Со временем я поняла, что я на своем месте. Отец сперва был против, мол, как это так — юрист, а пилишь какие-то ногти! Но я не поддалась на реакцию окружающих и продолжала начатое.

Через несколько лет Лайне стала посещать курсы дизайна, интересоваться разными обучающими программами. В итоге сдала экзамен и получила право обучать маникюру. Сейчас Лайне особенно благодарна своей знакомой Юлии Рижаковой, которая поддерживала ее начинания. Круг деятельности расширился, поэтому женщина открыла собственную студию, где проходят курсы маникюра, моделирования ногтей и дизайна.

Порой из-за страха человек так и не узнает, что он пустил на ветер... Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, что не сделал. Laine Lapiņa

Прошло уже семь-восемь лет с тех пор, как Лайне сделала выбор в пользу индустрии красоты. "Возможно, в госучреждении работа нормированная — с 8 до 17. Но это не то. У меня было хобби, которое со временем стало работой. Нередко приходится трудиться по 12 часов, особенно перед праздниками", — говорит она.

Foto: Privātais arhīvs

А как реагирует семья? "Иногда они хотят исключить меня из своего круга", — смеется Лайне. Но, в целом, близкие ее поддерживают. Даже отец теперь радуется победам на всевозможных конкурсах.

"Иногда из-за страха человек так и не узнает, какие возможности упущены. Лучше попробовать и пожалеть, чем пожалеть, не попробовав. Пока есть цель, будет и рост, осознание, что двигаешься в правильном направлении. Могу посоветовать не бояться, учиться чему-то новому, рисовать, петь, танцевать. Делать что угодно, лишь бы это приносило радость!", — говорит Лайне.