Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Татьяна Гришкина работает психологом и психотерапевтом в кризисно-консультационном центре Skalbes. Она часто работает с женщинами, ставшими жертвами не только домашнего насилия, но и чужих стереотипов о том, какими они якобы должны были быть. Подробнее о роли полов и гендерных стереотипов Татьяна рассказала Delfi Viņa.

"Я много лет работаю с женщинами, на чью долю выпало немало страданий и боли, но они по-прежнему хотят быть счастливы, радоваться жизни, достигать своих целей, совершенствоваться, быть красивыми и нравиться остальным. В группах психологической поддержки для женщин, пострадавших от домашнего насилия, я часто слышала, какой должна быть хорошая женщина, мать и жена. Но очень часто такие мнения и стереотипы не помогают расцвести, а наоборот, загоняют в жесткие рамки, в коварную ловушку, не позволяя вырваться из губительных отношений", — начинает свой рассказ Татьяна.

"Но работая с мужчинами, я заметила, что и они тоже нередко чувствуют чрезмерный груз ответственности из-за социальных стереотипов — они ощущают необходимость быть сильными, находчивыми, действовать быстро, скрывать эмоции, не показывать, что решать вопросы касательно карьеры, воспитания детей, здоровья, зарабатывания денег или даже развода им бывает очень тяжело. Они словно следуют идеалу мужественности, не задаваясь вопросом, откуда он вообще взялся, и не замечая, что он уже давно работает против них, загоняя их все глубже и глубже в тревогу и страх несоответствия заданным стандартам", — продолжает Татьяна.

"Я пришла к выводу, что ловушку в виде маски идеального мужчины или женщины нередко ставит само общество, навязывая свое представление о нормальной мужественности, женственности и отношениях. Я хотела бы остановиться на этих моментах, чтобы подробно разобрать и оценить некоторые мнения, которые мы видим в соцсетях, порталах, блогах, журналах и семинарах, продвигающих рецепты видимости счастливой жизни".