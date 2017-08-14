Десять вопросов о жизни и счастье: отвечает художница Иева Бондаре

В Латвии так много вдохновляющих женщин! Чтобы узнать их секреты счастья и разделить с вами их жизненную философию, Delfi Viņa в очередной раз проводит блицинтервью. На этот раз на вопросы журналистов отвечает художница Иева Бондаре.

Что или кого вы взяли бы с собой на необитаемый остров?

Я определенно отправилась бы туда вместе со своей семьей.

Что вы позволяете себе есть вечером, когда очень хочется чего-то вкусного?

Я никогда не отказываю себе в лакомствах. Но для меня это всегда фрукты, ягоды и орехи. Сладости я не люблю, а вот такими перекусами всегда можно побаловаться.

Элемент одежды, который, на ваш взгляд, никогда не выйдет из моды, и который всегда можно найти в вашем шкафу?

Разумеется, классическое черное платье.

Как лучше всего поддерживать себя в форме?

Если думать позитивно и находиться среди хороших людей, то все будет в порядке. Тогда и глаза будут блестеть от счастья, и спина будет прямой — так и нужно себя поддерживать в форме.

Как всегда оставаться молодой?

Главное оставаться молодой в душе. Год рождения в паспорте не всегда отображает реальный возраст. Насколько ты молода в душе, настолько это и будет правдой!

Как "перезагрузить" себя в конце тяжелой рабочей недели?

Мои "батарейки" заряжает солнце. Свет и солнце - мои главные источники энергии.

Качества, которые вы больше всего цените в мужчинах?

Честность и доверие.

Верите ли в настоящую и долгую дружбу между мужчиной и женщиной, если они не состоят в романтических отношениях?

Наверное, это возможно. По крайней мере так пишут и в книгах, и подобное я замечала также среди окружающих меня людей.

Чего не хватает современным латвийским мужчинам?

Я бы не хотела обобщать. Есть и у нас идеальные мужчины, скажем так. Поэтому я бы не хотела говорить, что кому-то здесь чего-то не хватает. Это зависит от того, какие требования к мужчине имеет его вторая половинка.

Что бы вы никогда не простили своему любимому человеку?

Не люблю слово "никогда". Никогда не говори никогда. Все зависит от ситуации.

