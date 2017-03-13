Компания по обучению пилотов, созданная Ольгой Котовой, существует уже более восьми лет. Как ей в голову пришла идея заняться столь специфичным направлением? Оказывается, совершенно случайно!

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"С одной стороны, я верю в то, что стратегические цели нужны, а с другой — могу сказать, что зачастую большие события в жизни происходят совершенно незапланированно", — говорит Ольга. Так было и в этом случае. Аэропорт был для нее практически "родным домом", потому что летать приходилось по нескольку раз в неделю. Как-то Ольга ужинала в Стокгольме и коротала время за книжкой. В этот момент мимо проходил мужчина. Он увидел русские буквы на книге и решил завязать с Ольгой беседу. "Слово за слово, начался разговор… Просто два человека, которым было скучно". Мужчина оказался пилотом-инструктором. Именно после разговора с ним Ольга задумалась о том, чтобы построить свой бизнес в этом направлении. Она вернулась в Ригу, посоветовалась с другом, который также раньше был пилотом, и поняла, что здесь есть возможности.

Это прекрасное средство от одержимости собой, своей важностью. "Я и мир, который вертится вокруг меня", "я и мои успехи", "я и мои неудачи". Все эти мысли идут через призму эго. А когда ты находишься в горах или в море, этой призме здесь просто нет места. Нужно быть слепым, чтобы не увидеть, насколько малозначительным в такие моменты является это "я". Ольга Котова

Ольга приняла решение уйти со своей работы, и все силы бросила на реализацию возникшей идеи. "Меня и по сей день поражает тот факт, что пилоты — это люди, которые всегда знали, кем хотели стать. На вопрос, почему они здесь работают, они отвечают просто: "А разве есть альтернативы?" Это настоящая фантастика — находиться рядом с теми, кто живет своей мечтой и с радостью ходит на работу", — говорит она.

"Хотелось немного изменить баланс между карьерой и личной жизнью, и мне казалось, что такой бизнес мог бы помочь мне. Я всегда очень много работала. Выходные были для меня условным понятием. И тогда у меня появились хобби, на которые тоже требовалось время — я хотела больше путешествовать, познавать мир, но с моей прошлой работой подобные вещи были несовместимы. Было интересно попробовать взять ответственность в свои руки — посмотреть, смогу ли я устроить свою жизнь так, как мне того хочется. Тогда казалось, что новое начинание может стать интересным опытом. Когда ты становишься на свой собственный предпринимательский путь, с одной стороны это дает тебе свободу — ты можешь делать или не делать что-то. У тебя нет рамок, ведь ты сам их "рисуешь". С другой стороны — это рождает и стопроцентную ответственность. Ты не можешь сказать, что у тебя плохой день, потому что что-то не вышло с клиентами или коллегами… Ты сам выбираешь партнеров, работников. И если тебе что-то не нравится, то смотреть стоит в зеркало", — говорит Ольга, не скрывая, что сейчас работа приносит ей радость. Однако Ольга покоряет не только карьерные вершины.

