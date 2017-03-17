Эта латвийская бабуля доказывает, что и в 80 лет можно жить на полную катушку

У Гунты есть муж Зиедонис, сын Кристапс, внучка Клинта и мама Йоланта, но, как говорит сама пожилая женщина, у нее есть и вторая семья. Выйдя на пенсию в 57 лет, Гунта начала раз в неделю присматривать за двумя детьми — Илзе и Янисом. "Кто бы подумал, что все так получится… Я до сих пор их "нянчу". Это мои детки! Моя вторая семья", — рассказывает Гунта.

Foto: Tenis Dimants

Как выглядит обычная неделя этой активной старушки? С самого утра, по понедельникам она отправляется на занятия спортом. А потом — на компьютерные курсы. По вторникам и средам Гунта ездит в гости к своей "второй семье", а в четверг она обычно посещает художественную студию, где занимается рукоделием. Кроме того, в четверг Гунта навещает своего сына Кристапа, чтобы помочь ему с различными делами. А в пятницу она снова идет на гимнастику, чтобы зарядиться энергией и снова спешить на помощь к своим родным и близким.

Гунта помогает, как может — гладит вещи, варит супы и всячески иначе пытается облегчить молодым их трудовые будни. Она не жалуется на занятость, а лишь указывает, что нужно просто разделять обязанности, чтобы нагрузка не была слишком большой. "У меня с сердцем не совсем все хорошо, но мне нужна физическая работа— только, чтобы не перетруждаться."

Что-то постоянно происходит, но я стараюсь абстрагироваться от негатива. Стараюсь оптимистично смотреть на жизнь.

Она смеется, что на просмотр телевизора и чтение времени остается совсем мало, но активная жизнь стоит того, чтобы променять книжку и диван на времяпрепровождение с любимой молодежью. "Тогда и сама чувствую себя моложе", — говорит Гунта.

А по выходным, после того, как помощи всем окружающим, старушка позволяет себе отдохнуть за рукоделием или посетить какую-нибудь театральную постановку или концерт.

Занятия спортом, творчество и путешествия

Регулярно лечебной гимнастикой Гунта занимается вот уже десять лет. "Обязательно хожу туда, как на работу." Эти два часа в неделю улучшают и здоровье Гунты, и ее самоощущение. "Если бы я не занималась спортом, я бы и с кровати встать не могла бы, скорее всего", — говорит она. Активная пенсионерка рассказывает, что на подобных занятиях в основном встречает людей своего возраста, но примером всем остальным считает 96-летнюю бабушку, которая спортом занимается уже 60 лет. "Никто из нас не мог выполнять упражнения так, как она", — с улыбкой рассказывает Гунта.

На занятиях особо не похудеешь, зато суставы все разомнешь отлично. Мы все в восторге! Мне так нравится, что я даже и в мыслях не могу представить, что пропускаю свою гимнастику. Раньше я не понимала важность движения. А сейчас всем молодым говорю, чтобы не распускались, и обязательно занимались спортом.

Foto: Privātais arhīvs

Гунта обожает рукодельничать. Творчеством она увлекается с детства. Особенно пенсионерка любит вышивать, а вот с вязанием пришлось "завязать" из-за того, что оно "на сердце давит".

"Не могу на месте сидеть без дела, мне нужно хоть россворды решать, хоть головоломки складывать…", — рассказывает она.

Активная жизнь и молодежь, окружающая Гунту, не дает ей расслабиться. Недавно женщина решила улучшить свои навыки пользования компьютером. Почему вдруг в таком возрасте она захотела это сделать? Виной всему рукоделие! Другие старушки приходят в творческую мастерскую с такими цветами, инструкции к которым в книгах не найти. Они свое вдохновение ищут в Интернете, и Гунта тоже решила, что пора осваивать его просторы. "Тяжеловато, но я думаю, что у меня есть "хватка" на подобные вещи. Может это из-за того, что я всю жизнь работала в библиотеке с каталогами, да и на машинке писала", — объясняет она, добавляя, что и смартфоном уже пользуется отлично — пишет всем смс.



Ненасытная туристка: переправа через горную речку и полет в Лос-Анджелес без знания английского языка

В основном Гунта путешествует по Европе — чаще всего одна, на автобусе. Уже с 1995 года она живет в "своем ритме" — два года копит на путешествие, а затем отправляется в путь. "Я — настоящий автобусный турист", — смеется бабуля.

После выхода на пенсию она объездила практически всю Европу, и захотела чего-то большего — к примеру, в 73 года решила отправиться на сплав по горной реке в Хорватии.

Два года назад Гунта решила посетить Тенерифе. Но впечатления от того путешествия были "контрастными": "На улице было тепло, а вода в бассейне около отеля была довольно прохладная. Смотрю — там молодые парни плавают! Ну, как я люблю! Пошла тоже искупаться. В тот день еще ездили на экскурсию с колоссальными шоу, и на шопинг. А вот вечером мне поплохело. Следующим утром я проснулась с температурой под 40! Поехала в больницу и осталась там на два дня! Но я такой человек, который во всем старается найти позитив. Всем тогда рассказывала о своей больничной экскурсии. Тоже ведь интересно.

Foto: Privātais arhīvs

А в прошлом году бабушка решила полететь на полгода к семье в Лос-Анджелес. Сначала Гунте эта идея показалась безумной, но родственники все же смогли уговорить ее.

Одна, с пересадкой в Норвегии, без знания английского языка, она отправилась в США. Молодежь расписала всю поездку Гунты в подробностях, чтобы ей было максимально удобно. "Я спокойно все перенесла. Да и не было так уж тяжело", — рассказывает Гунта. По ее словам, путешествие получилось действительно фантастическим. И не идет ни в какое сравнение со всеми ее предыдущими вояжами.

Foto: Privātais arhīvs

В конце беседы Гунта раскрыла секрет своего позитивного отношения к жизни: "Мне хочется ощущать себя нужной, поэтому я стараюсь. Я регулярно хожу к врачу, чтобы контролировать свое здоровье, и быть способной помогать другим. Я с ужасом думаю о том дне, когда не смогу делать всего этого, и кому-то придется заботиться обо мне", — объясняет она.