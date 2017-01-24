"Тогда я поняла, что это лишь один парень. Но в Майами сотни тех, кто сочтет меня привлекательной и захочет помочь деньгами", — рассказывает девушка. Сейчас ей приходят сотни сообщений в день. Свой успех она объясняет умением использовать внешность, интеллектом и уверенностью в себе.
Время — деньги
Замуж она уже не хочет. Ее устраивают партнерские отношения с мужчинами. Джинмари постоянно улучшает свой профиль на сайтах знакомств, не экономя на фотосессиях. Делает все ради того, чтобы привлечь внимание как можно большего числа состоятельных мужчин. Ее электронный почтовый ящик заполнен предложениями о встрече — остается лишь отобрать достойных кандидатов.
Все это не мешает ей считать себя феминисткой, пропагандировать женскую силу и независимость. Джинмари борется за права прекрасного пола. По ее мнению, она лишь извлекает пользу из своей внешности и ума, что не противоречит принципам феминизма.
Джинмари ставит во главу угла уверенность и любовь к самой себе. Чтобы научить этому всех желающих, она написала книгу Footsteps to confidence ("Шаги к уверенности").
Ценность и цена
Вернуться к обычному образу жизни она уже не в силах. "Мои друзья подхватывают меня на своих личных самолетах, и мы летим на вечеринки на яхтах. Как я смогу работать в офисе после этого?" — говорит она. Девушка уверена, что встречи с обеспеченными мужчинами за деньги — лишь свидетельство того, что она представляет собой ценность как женщина.
Когда-то Джинмари побывала в Ливане. Она работала там на негосударственную организацию — обучала палестинских беженцев английскому языку — и уверена, что без этого опыта не смогла бы добиться того, что у нее есть сейчас.
"Этим парням не нужен от меня секс. Тогда они бы заказали проститутку. Они хотят поговорить. Им нужен кто-то, с кем можно приятно поужинать. И почему они не должны помогать мне финансово?" — рассуждает Джинмари. По ее словам, в большинстве случаев интимной близости от нее никто и не ожидает.
"Благодаря моему образу жизни, я могу позволить себе лежать в своем джакузи и наслаждаться прекрасным видом", — подытоживает девушка.
Элиза Таян