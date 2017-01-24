Sugar baby — это образ жизни. Девушки и молодые люди, придерживающиеся данной концепции, готовы принимать деньги, подарки и другие блага в обмен на свое расположение. Одна из них, считающая себя к тому же стопроцентной феминисткой, рассказала историю своей жизни газете Daily Mail, пишет Lenta.ru.

От паранджи до белфи





Единственная проблема, с которой сталкивается в течение дня фигуристая блондинка, разгоряченная щедрым флоридским солнцем, — не испортить укладку во время купания в бассейне. В 25 лет Джинмари Алмулла себя полностью обеспечила. Живет в роскошном доме, ходит лишь в рестораны высокой кухни, ни в чем себе не отказывает. Как же она оплачивает счета? Это делают за нее другие.





Джинмари относится к сайтам знакомств как к офису, а зарегистрированных там мужчин воспринимает как источник дохода. А ведь еще несколько лет назад она носила хиджаб и даже подумать не могла о выходе из дома без ведома супруга.

Она была замужем за шейхом, но жизнь в золотой клетке ей надоела. Джинмари развелась и выпорхнула из строгого Абу-Даби в США, где наверстала упущенное.





Вместо подушки коробка передач





Она говорит на трех языках — у нее высшее образование по специальности "международные отношения". В 15 лет она выиграла несколько конкурсов красоты и с тех пор тщательно следит за собой. Хотя жизнь в США началась для нее непросто.

После университета ей было совершенно некуда пойти. Джинмари жила в автомобиле, у нее ничего не было. И она обратила свое внимание на сайты знакомств.





О возможности заработать легкие деньги рассказала приютившая ее на пару недель подруга. А как еще позволить себе квартиру в Майами? На первом же свидании она заработала тысячу долларов.





A photo posted by J e a n e M a r i e (@xjeanemariex) on Jul 4, 2016 at 3:13pm PDT

"Тогда я поняла, что это лишь один парень. Но в Майами сотни тех, кто сочтет меня привлекательной и захочет помочь деньгами", — рассказывает девушка. Сейчас ей приходят сотни сообщений в день. Свой успех она объясняет умением использовать внешность, интеллектом и уверенностью в себе.

A photo posted by J e a n e M a r i e (@xjeanemariex) on Nov 17, 2016 at 12:43am PST

Время — деньги

Замуж она уже не хочет. Ее устраивают партнерские отношения с мужчинами. Джинмари постоянно улучшает свой профиль на сайтах знакомств, не экономя на фотосессиях. Делает все ради того, чтобы привлечь внимание как можно большего числа состоятельных мужчин. Ее электронный почтовый ящик заполнен предложениями о встрече — остается лишь отобрать достойных кандидатов.

A photo posted by J e a n e M a r i e (@xjeanemariex) on Sep 30, 2016 at 1:46pm PDT

Все это не мешает ей считать себя феминисткой, пропагандировать женскую силу и независимость. Джинмари борется за права прекрасного пола. По ее мнению, она лишь извлекает пользу из своей внешности и ума, что не противоречит принципам феминизма.

A photo posted by J e a n e M a r i e (@xjeanemariex) on Sep 23, 2016 at 4:50pm PDT

Джинмари ставит во главу угла уверенность и любовь к самой себе. Чтобы научить этому всех желающих, она написала книгу Footsteps to confidence ("Шаги к уверенности").

Ценность и цена

Вернуться к обычному образу жизни она уже не в силах. "Мои друзья подхватывают меня на своих личных самолетах, и мы летим на вечеринки на яхтах. Как я смогу работать в офисе после этого?" — говорит она. Девушка уверена, что встречи с обеспеченными мужчинами за деньги — лишь свидетельство того, что она представляет собой ценность как женщина.

A photo posted by J e a n e M a r i e (@xjeanemariex) on Jun 16, 2016 at 8:24am PDT

Когда-то Джинмари побывала в Ливане. Она работала там на негосударственную организацию — обучала палестинских беженцев английскому языку — и уверена, что без этого опыта не смогла бы добиться того, что у нее есть сейчас.

A video posted by J e a n e M a r i e (@xjeanemariex) on Jan 1, 2016 at 7:22pm PST

"Этим парням не нужен от меня секс. Тогда они бы заказали проститутку. Они хотят поговорить. Им нужен кто-то, с кем можно приятно поужинать. И почему они не должны помогать мне финансово?" — рассуждает Джинмари. По ее словам, в большинстве случаев интимной близости от нее никто и не ожидает.

"Благодаря моему образу жизни, я могу позволить себе лежать в своем джакузи и наслаждаться прекрасным видом", — подытоживает девушка.

Элиза Таян