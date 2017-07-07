Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Марика Латсоне — графический дизайнер и путешественница из Латвии. Недавно она вернулась из грандиозного велопутешествия по Центральной и Южной Америке и считает свое решение лучшим в жизни — она получила неоценимый опыт и неисчислимые впечатления, расширила свои горизонты и даже выучила испанский язык. Delfi Viņa делится рассказом Марики о ее невероятной велопоездке.

Как все начиналось

Это был далеко не первый веловояж Марики — она много ездила по Латвии, а несколько лет назад исколесила Скандинавию и добралась до самых северных точек Европы.

У Марики большая семья, которая всегда ее поддерживает. Когда девушка рассказала о своей задумке проехать по Латинской Америке на велосипеде, домашние не одобрили эту идею, но знали, если Марика чего-то хочет, то она этого добьется. Конечно, они хотели, чтобы Марика всегда была на связи и рассказывала, в порядке ли она, и благо, технологии это позволяют. Самый долгий период, когда она не могла связаться с родными, длился 10 дней в Боливии, в регионе без какой-либо мобильной связи, но Марика заранее предупредила своих, что такая ситуация возможна. Разумеется, семья все равно волновалась, и когда Марика добралась до интернета, то они долго не могли наговориться. А когда Марика была в пути уже около 6 месяцев, ее сестра навестила ее в Мексике.

Лиепайчанка Марика занимается графическим дизайном. Она работала над визуальным оформлением масштабного мероприятия Dabas koncertzāle и организации Homo ecos. Профессия Марики не требует постоянного присутствия в офисе, поэтому девушке не пришлось бросать работу ради путешествия, хотя эмоциональная подготовка заняла около двух лет. В течение года Марика целенаправленно копила деньги на поездку, а за несколько месяцев до начала пути избавилась от всех материальных вещей, которые держали ее здесь: "Я избавилась от всех вещей, чтобы могла легко жить на велосипеде. Даже если бы я уехала всего лишь на три месяца, я бы знала, что мне не нужно беспокоиться о том, что я оставила дома, к тому же я взяла работу с собой. Поэтому мысль о путешествии и внутреннее предвкушение уже давно поселились внутри меня", — начинает свой рассказ Марика и добавляет, что решение отправиться в это приключение было лучшим в ее жизни.

Друзья на всю жизнь

Foto: Privātais arhīvs

Марика рассказала, что выбрала Центральную и Южную Америку по весьма практическим причинам — для въезда в эти страны не нужны визы и почти все жители говорят на испанском. Кстати, выучить испанский язык было одной из целей Марики и она ее достигла: "Когда я приехала в Мексику, где все говорят по-испански, я не понимала ни слова из этого языка, а теперь понимаю почти все и спокойно на нем общаюсь".

Foto: Privātais arhīvs

Марика начала свое путешествие в одиночку и с твердым намерением пройти одной весь путь, но судьба распорядилась иначе, и в Мексике она повстречала Даниэля — местного парня, который преподавал там английский язык, повсюду передвигался на велосипеде и обожал все, что с ними связано. Вместе с Даниэлем Марика проездила три месяца. После этого она больше года путешествовала вместе с испанской велосипедисткой, журналисткой и писательницей Кристиной Спинолой .

Марика считает, что путешествовать с кем-то еще гораздо удобнее: "Можно разделить обязанности и расходы. По вечерам есть с кем побеседовать, и если надо, тебе дадут нагоняй и прикрикнут "Поднажми!". Когда я начинала свою поездку, то даже не думала о компаньоне, а Даниэля нашла в социальной сети для велосипедистов "Warm Showers". С ним мы проехали Мексику, а потом появилась Кристина. Сначала мы думали проехать вместе только неделю, потому что у нас в голове были разные маршруты, а в итоге вместе проехали с юга Мексики до Аргентины. Мы смеялись, что она меня постоянно преследовала. Я очень многому у нее научилась. Кристина путешествовала по всему миру и это был заключительный этап. Для нее это был публичный проект о равноправии полов — она освещала его в своем блоге и иногда выступала на лекциях и презентациях. В Латинской Америке эта тема очень актуальна и я очень надеюсь, что Кристина приедет и в Латвию".

Помимо всего, Марика разработала дизайн для книги Кристины об этом путешествии.

Foto: Privātais arhīvs

Кристина с готовностью откликнулась на просьбу рассказать о Марике. Она поведала, что сначала они не очень-то хорошо и поладили и не думали ехать куда-то вместе, но потом нашли общий язык и вообще стали лучшими подругами.

Foto: Privātais arhīvs

"Впервые мы встретились в США, потом совершенно случайно пересеклись в Пуэбло в Мексике. Это была судьба! В Пуэбло мы решили вместе двинуться на юг. Сначала мы не очень нравились друг другу, но уже через неделю неприязнь улетучилась и вместе мы проколесили полтора года и доехали аж до Ушуайи в Аргентине недалеко от Антарктиды", — вспоминает о начале поездки Кристина.

"Марика — моя лучшая подруга, с ней я всегда улыбаюсь. Мы часто созваниваемся, она спрашивает, все ли у меня в порядке. Я знаю, что она за меня переживает и желает мне только добра. Такие люди как Марика очень редко встречаются даже среди велосипедистов", — призналась Кристина.

Вспоминая, через что они прошли, Кристина рассказала и о неприятном случае: "Самый печальный инцидент у нас произошел в Сальвадоре в Центральной Америке. Мы ехали по региону Либертад и, как обычно, было очень жарко, дорога вела в гору, что для Сальвадора не совсем типично. Марика очень любит фотографировать и это ее настолько захватывает, что она забывает обо всем вокруг. Обычно она ездит быстрее меня и в этот раз обогнала меня примерно на километр и остановилась, чтобы пофотографировать. В это время я пыталась въехать на очень крутой подъем, как вдруг из-за кустов на меня выскочили два мужчины с огромными мачете. Я так испугалась! Они приставили мачете к моей спине и к животу, и это произошло так быстро. У меня между ног был велосипед и я не могла ничего сделать или пошевелиться. Они забрали у меня деньги и электронику. Я видела на горе счастливую Марику, полностью поглощенную фотографией, и я так надеялась, что она посмотрит на меня вниз, но это не произошло. Я хотела закричать, но боялась, что меня изрубят на кусочки. Грабители убежали с моими ценными вещами и только в тот момент Марика внезапно повернулась ко мне, увидела убегающих подлецов, и поняла, что что-то не так. Она моментально слетела вниз с горы, чтобы помочь, но от них и след простыл. Я ревела, была насмерть перепугана и вся дрожала. Она обнимала меня, успокаивала, просила прощения, что не заметила, что происходит. Теперь мы над этим смеемся, но в тот момент я была готова ее убить! После этого происшествия мы всегда присматриваем друг за другом и никогда не оставляли меж собой большого расстояния", — делится Кристина.

Foto: Privātais arhīvs

Жизнь на велосипеде

Марика уехала на неопределенный срок, хоть у нее и был билет обратно из США — это одно из требований при въезде в страну. "Это было моим запасным планом на случай, если мне не понравится жить на велосипеде или что-то пойдет не так. Тогда бы я вернулась домой, но хотя бы попробовав осуществить эту затею", — рассказывает путешественница.

Foto: Privātais arhīvs

Когда через три месяца пришло время лететь обратно, Марика уже была в Мексике и наслаждалась ее разнообразием: "В этом путешествии у меня не было никаких временных рамок. В пути я выполняла свои заказы по работе, поэтому я ехала, куда мне хотелось, единственное, что было нужно — интернет". Девушка начала свой вояж в Сан-Франциско, но дальше строгого маршрута не было, были только места, которые она хотела увидеть, но как и когда — неясно: "Большой каньон, Аризона, пустыни, национальные парки США — да, но самым большим желанием было попасть в Патагонию и этот отрезок был чистой импровизацией", - вспоминает она.

Свой велосипед Марика купила в Сан-Франциско, т.к. везти такой груз из Европы было очень дорого. Она выбрала простой и прочный велосипед, который верой и правдой служил ей всю дорогу и даже приехал в Латвию, потому что Марика не смогла оставить такого верного друга. В дорогу она взяла инструменты для починки железного коня, но особых проблем с ним не возникло: "Я регулярно сдавала велосипед на тщательный осмотр и ремонт веломастерам. Конечно, бывало и так, что спускало колесо в абсолютно безлюдной пустыне, но это я легко меняла или заклеивала".

Foto: Privātais arhīvs

Выбор — ночевать в палатке или в доме —всегда зависел от региона, по которому ехала Марика: "В Центральной Америке я редко ночевала в палатке — это небезопасно. Ну и потому что там дешевые хостелы и ночлеги. Я старалась останавливать в местных гостевых домах почище, но не всегда это удавалось. В хостелах Центральной Америки часто по полу бегают большие тараканы. Моей целью была Патагония и если бы я каждый раз оставалась в гостинице, то далеко бы не уехала. А вот в Боливии, чили и Аргентине я гораздо чаще ночевала в палатке. Мы с друзьями смеемся, что в этом году я больше спала в палатке, чем на кровати", — продолжает свой рассказа Марика.

Профессия Марики связана с творческим трудом, который не так уж и прост, когда каждый день засыпаешь и просыпаешься в новом месте и в необычных, зачастую аскетичных условиях: "Я связывалась с коллегами в Латвии, я планировала время, когда у меня будет доступ к интернету и я работала удаленно. Езда на велосипеде сама по себе как работа, причем как физическая, так и эмоциональная. Каждый день я начинала в новом месте и каждый день не знала, где буду вечером. В пути я проводила по пять-шесть часов, иногда весь день — физически это очень изматывает, особенно на жаре. И каждый раз нужно подстраиваться под новое рабочее место — я работала, сидя в палатке, в хостеле без окон, в кафе, в парках. Доступ к интернету и его скорость часто были очень слабыми, в этом плане в Латвии просто рай".

Foto: Privātais arhīvs

Но как бы сложно ни было, Марика считает прекрасным каждый день, проведенный в дороге, даже если уже утром понимала, что в этот день 30 километров маршрута пролегает через крутые подъемы: "Я просто настраивалась на это и ехала. Метр за метром, километр за километром. Обычно мы вставали в пять-шесть часов утра, иногда даже раньше, затем обсуждали, сколько нужно проехать в этот день, правда не всегда это получалось. В конце дня мы готовили ужин на маленькой плитке, если ночевали в палатке, или на кухне в хостеле. А в Мексике или Перу, где еда очень дешевая, мы ходили ужинать в местные харчевни. Часто я ложилась спать уже в семь или восемь вечера. Даже сама смеялась: "Стоп, я же еще не такая старая, чтобы так рано ложиться спать!". Дни получались очень длинными и впечатлений было очень, очень много".

Все не так страшно, как говорят в новостях



Foto: Privātais arhīvs

Первый стереотип, который Марика сочла для себя разрушенным после своего путешествия, заключался в том, что девушка в одиночку не может на велосипеде проехать по странам Южной Америки, например, Колумбии и Мексике: "Многие говорили, что это безумие, туда не надо ехать. Это полная чушь. А в несостоятельности второго стереотипа о мире как страшном и опасном месте я убедилась на личном опыте — мир гораздо лучше, чем говорят в новостях".

О Мексике говорят как о крайне небезопасной стране, но Марика там встретила исключительно дружелюбными и отзывчивыми людьми: "Это кривой стереотип, что все мексиканец — наркодилеры или работает на мафию и стреляют друг в друга. Да, там это происходит чаще, чем в Европе, но туристы в этом смысле им неинтересны, особенно велосипедисты или простые путешественники. Даже наоборот, когда местные видят, что ты женщина и путешествуешь на велосипеде, они воспринимаю тебя как слабый пол и всячески о тебе заботятся, помогают и рассказывают о своей культуре, которой страшно гордятся. Очень часто рождается настолько сильный контакт с местными, что они не хотят отпускать гостя, да и гостю хочется задержаться подольше". Так Марика провела в Мексике четыре месяца.

На вопрос, что ей самой больше всего понравилось в путешествии и куда бы она порекомендовала отправиться другим, Марика без промедления ответила, что это Мексика, Колумбия, Перу и вся Патагония, особенно со стороны Чили: "Там есть очень популярный веломаршрут Carretera Austral, что значит Южный путь, — он соединяет центральную и южную часть Чили. Он проходит через сложный горный рельеф, там суровые зимы, но летом просто рай для велосипедистов. Чистая питьевая вода доступна везде — течет с ледников. Еду надо брать с собой из расчета на несколько дней, но так как маршрут становится все популярнее, то и многие вещи становятся доступнее. Летом много велосипедистов, хайкеров и кемперов. Эта часть Чили не так изолирована и в каком-то смысле большой туризм губит некоторую прелесть, но там все равно сумасшедше красиво — открыточные виды через каждый километр".

Foto: Privātais arhīvs

Мечта Марики пересечь пустыню на велосипеде сбылась в этом путешествии, да причем и не один раз: "Первая пустыня была в Аризоне, потом было еще несколько, в том числе соляная пустыня в Боливии и пустыня Атакама, и все они разные. Например, в Аризоне стоят кактусы размером с дом, а в соляной пустыне нет вообще ничего, никакой жизни. Чтобы пересечь пустыню, нужно правильно запастись водой. Например, в пустыне Атакама на протяжении 200 километров у меня не было ни единой возможности пополнить запас воды. Это три-четыре дня пути, в зависимости от ветра и жары. Иногда я вставала в четыре или пять часов утра, чтобы проехать хоть немного по прохладе, но в полдень все равно надо искать тень. Иногда на обочинах встречаются навесы, но в пустыне их очень мало. Расстояния между местами, где можно поесть, рассчитаны на автотуристов и дальнобойщиков. А в пустыне Уюни нет проблем с навигацией — туда ездит много туристов и поэтому главные маршруты по пустыне уже накатаны".

Foto: Privātais arhīvs

По словам Марики, Южная Америка очень подходит для велотуризма, но столь же и трудна — через весь континент тянутся Анды: "К примеру, Колумбия — настоящая велострана с мощным велосообществом. Часто велоатлеты проезжали мимо, видели нас на наших груженых велосипедах и делились с нами водой и энергетическими батончиками, подбадривали нас. Эквадор тоже лежит в горах, как и Перу — мы очень много проехали по бездорожью. Но главное, что там есть бананы — энергия для велосипедистов".

Выводы и планы



Foto: Privātais arhīvs

"Я уверена, что всем стоит путешествовать, неважно далеко или не очень, долго или нет, но надо выезжать за переделы своей коробочки. Сидя дома кажется, что он такой большой, просторный, но когда выходишь за его пределы, то видишь, что существует еще много чего, видишь мир совершенно в другом свете, начинаешь много чего понимать и все складывается совершенно иначе, чем ты предполагал, сидя дома. Поэтому я советую ехать и пробовать. Если не понравится, то всегда можно вернуться домой. Но зато ты попытался и понял, что это не твое, или может быть, надо было пересесть на автобус или идти пешком. Я встречала многих велосипедистов, которые устали от велосипедов и дальше путешествовали на автобусе и наоборот — хайкеры уставали везде ходить пешком и зависеть от общественного транспорта, покупали велосипеды и дальше ехали своим ходом. Это ведь нестрашно, в жизни все может меняться. По ходу дела ты сам понимаешь, что тебе подходит. Путешествие — лучшая тренировка для эмоций, мотивации, силы воли".

Foto: Privātais arhīvs

Хоть в Мексике Марика встречала очень дружелюбных людей, не обошлось и без трудностей и однажды Марику ограбили: "Мне жаль об этом рассказывать, потому что Мексика — волшебная страна и ее жители — удивительные люди, но тем не менее, это произошло. Все случилось в одном из крупнейших городов Мексики, даже не в пути. У меня с собой была только рулевая сумка и мы с Даниэлем вечером возвращались домой. Мы пересекали железную дорогу, как на нас выскочили шесть или семь мужчин с оружием. Они забрали фотокамеру, телефон, деньги и чуть не забрали велосипед. Грабители уже было убежали, как один их них крикнул, что у меня велосипед "Trek", но мы уже были далеко. За все два с половиной года это был почти единственный неприятный случай. Обокрасть могут и в Латвии, и только из-за этого не стоит сидеть дома и мечтать".

Foto: Privātais arhīvs

Марика признается, что были и переломные моменты, когда хотелось все бросить: "Бывало очень трудно в эмоциональном плане, особенно ближе к концу путешествия, когда не была дома уже больше двух лет, не видела родных и близких. Но я справилась, потому что это путешествие было моей мечтой и очень важной целью. У меня была мотивация собраться с силами и продолжить. Если бы я сдалась, то точно бы очень сожалела об этом". Марика вспоминает и отрезок в Перу вдоль океана по шоссе: "Вот тогда я чуть было не сдалась — пустыня, встречный ветер, больше 800 километров по шоссе. Казалось бы, океанское побережье должно было быть очень красивым, но похоже, что все Перу скидывает туда свои отходы. Люди, кстати, менее приветливы и гостеприимны, чем в горах, особенно мужчины. Мне свистели вслед, кричали, показывали неприличные жесты. В те моменты я спрашивала себя "Зачем мне это надо? Зачем я это терплю?". По приезду в Лиму, я почти уже собралась в аэропорт, но встретила великолепных людей, у меня получилось взять себя в руки и продолжить путь. После этого я поехала через горы, где все было прекрасно!".

Foto: Privātais arhīvs

Марика говорит, что не знает, во сколько в общей сложности ей обошлось путешествие, но Чили — наиболее полюбившаяся ей страна — оказалась самой дорогой: "Например, Колумбия намного дешевле — там месячной суммы, потраченной в Чили, хватит на два месяца. Но в среднем я пыталась уложиться в 300 евро в месяц. В эту сумму входило все — еда, ночлег, запчасти для велосипеда. Я старалась жить независимо — у меня была палатка, спальный мешок, плитка, инструменты".

Foto: Privātais arhīvs

Марика вернулась в Латвию больше месяца назад и снова занимается прежними делами, наслаждается Латвийской зеленью — когда девушка уезжала из Чили, там началась зима и даже шел снег. "У меня в голове столько идей, которые я хочу реализовать в профессиональной деятельности. Хочу поделиться с людьми своим опытом в путешествиях, может, кого-то это вдохновит. Может, организую вечер рассказов", — делится планами Марика. Этим летом она собралась поколесить по Латвии, возможно поехать к сестре в Копенгаген. "Есть места, куда мне хочется вернуться и пожить там какое-то время, например, в Аргентине, но мой дом в Латвии и сюда я всегда буду возвращаться", — заключает путешественница.