Сейчас Анете учится в Латвийском университете на социального педагога, а Густав получает знания по е-бизнесу и логистике. При этом Анна работает в кафе, а Густав вот-вот получит новую должность, которая позволяет работать дома.

Как они познакомились? Анете смеется: "Он ездил на BMX, а я следила за всеми смазливыми парнями на великах". Любовь началась благодаря интернету. В результате переписки Анете пригласила друга в Смилтене, но это было слишком далеко — его жизнь была связана с Ригой.

23 февраля 2013 года все изменилось. На трассе в Клейсты многообещающий молодой спортсмен получил травму — перелом пятого шейного позвонка. Ему пришлось свыкнуться с мыслью о жизни в инвалидном кресле.

"Я переживала, писала. Он не отвечал месяца три. Потом оказалось, что просто не мог", — говорит Анете. Затем контакт восстановился. "Густав раз пять отказывался выйти на прогулку. В итоге я просто взяла, приехала и все!", — говорит она.

Символическое число для пары — "5". 5 апреля они начали дружить, 5 июля состоялась помолвка. Свадьбу пара когда-нибудь тоже планирует 5-го числа.