A post shared by Ash Soto (@radiantbambi) on Feb 18, 2017 at 6:16pm PST

В подростковом возрасте у Эшли Сото (Ashley Soto) из США, была диагностирована очень редкая кожная болезнь — витилого. Все началось с одного белого пятна на ее шее, но в течение года болезнь распространилась уже на большую часть ее тела.

Девушка становилась все белее и белее (ее кожа из-за болезни лишалась пигмента), и из-за издевательств со стороны сверстников она стала носить исключительно закрытую одежду.

Однажды Эшли в голову пришла идея обвести маркером "островки" кожи, на которой все еще остался пигмент. В этот момент девушка поняла, что получающаяся картинка очень напоминает карту мира. Так она осознала, что может посмотреть на свою болезнь и тело с другой стороны. Но Эшли не стала останавливаться лишь на "картографических" рисунках. К примеру, одним из ее последних творений стала реплика знаменитой картины Ван Гога, нарисованная на ее груди.





Боди-арт позволил девушке комфортнее ощущать себя в своем теле, и избавиться от комплексов по поводу витилиго. "То, что многие считали недостатком, я превратила в искусство. Я всегда искала разные способы, чтобы как-то уменьшить свои недостатки, и не ощущала себя хорошо, пока не начала рисовать", — признается Эшли, надеясь, что ее хобби сможет вдохновить и других людей.





A post shared by Ash Soto (@radiantbambi) on Feb 20, 2017 at 6:41pm PST



A post shared by Ash Soto (@radiantbambi) on Jan 13, 2017 at 1:11pm PST



A post shared by Ash Soto (@radiantbambi) on Dec 17, 2016 at 6:02pm PST