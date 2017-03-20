Сначала соцсети, а затем и западные СМИ покорила история о девушке, которая решила не поддаваться редкому кожному заболеванию, и превратила свой дефект в своеобразную фишку. Нашей сегодняшней героиней стала 21-летняя американка Эшли Сото, с 12 лет страдающая витилиго, пишет DELFI Viņa.
В подростковом возрасте у Эшли Сото (Ashley Soto) из США, была диагностирована очень редкая кожная болезнь — витилого. Все началось с одного белого пятна на ее шее, но в течение года болезнь распространилась уже на большую часть ее тела.
Девушка становилась все белее и белее (ее кожа из-за болезни лишалась пигмента), и из-за издевательств со стороны сверстников она стала носить исключительно закрытую одежду.
Однажды Эшли в голову пришла идея обвести маркером "островки" кожи, на которой все еще остался пигмент. В этот момент девушка поняла, что получающаяся картинка очень напоминает карту мира. Так она осознала, что может посмотреть на свою болезнь и тело с другой стороны. Но Эшли не стала останавливаться лишь на "картографических" рисунках. К примеру, одним из ее последних творений стала реплика знаменитой картины Ван Гога, нарисованная на ее груди.
Боди-арт позволил девушке комфортнее ощущать себя в своем теле, и избавиться от комплексов по поводу витилиго. "То, что многие считали недостатком, я превратила в искусство. Я всегда искала разные способы, чтобы как-то уменьшить свои недостатки, и не ощущала себя хорошо, пока не начала рисовать", — признается Эшли, надеясь, что ее хобби сможет вдохновить и других людей.