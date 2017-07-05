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Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

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Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции
Foto: Privātais arhīvs

Удивительная история Ласмы Земене началась в 16 лет, когда подружка уговорила ее пойти в модельную школу. Тогда она даже не могла представить, к чему ее приведет этот выбор, и с чем ей придется столкнуться на пути к своей цели. Ласма поделилась с Delfi Viņa своей историей и рассказала, почему она выбрала юриспруденцию, почему о проблемах нельзя молчать, и что общего у нее с Исландией.

Три года назад имя Ласмы Земене гремело во всех СМИ. Еще бы — титул "Мисс Латвия 2014" получила работница полиции. Действительно, необычное сочетание. Но дальше — больше и впереди предстоял конкурс "Мисс Мира". Впрочем, обо всем по порядку.

Ласма рассказывает, что после окончания средней школы она не могла определиться с направлением высшего образования. Перед ней стоял выбор — юриспруденция или общественные отношения: "Тогда юриспруденция казалась мне чем-то сложным и недосягаемым, поэтому я выбрала второй вариант". Девушка поступила в Высшую школу бизнеса "Turība", параллельно пробовала свои силы на телевидение и газете, а позже работала в агентстве по связям с общественностью. "Я всегда считала, что одновременно с учебой нужно работать в соответствующей сфере. Только так можно узнать все практически важные детали. Но однажды мне это наскучило — мне не хватало содержания в том, чем я занималась. Взяла академический отпуск и уехала в Грецию. Тогда я даже и предположить не могла, что, вернувшись, продолжу учебу на юридическом факультете и найду способ, как объединить обе профессии".

Путь к славе

Когда Ласме было 16 лет, ее школьная подруга предложила ей пойтив модельную школу. Тогда Ласме эта идея не очень понравилась, но она поддалась на подружкины уговоры: "Я пошла на отбор и меня взяли. Там я познакомилась с девушками, которые участвовали в латвийских и международных конкурсах. Когда я достигла совершеннолетия, подружки подвигли меня на участие в местном конкурсе красоты. Все прошло не так хорошо, как бы хотелось, и я знала, что могу лучше", — вспоминает Ласма о первом разочаровании.

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции
Foto: Publicitātes foto

После этого Ласма поставила своей целью попасть на национальный конкурс: "Было нелегко". В первый раз Ласма попала в резерв, но девушка не унывала и работала над собой три года, чтобы попробовать еще раз. Усилия увенчались успехом: "Я уверена, что победила благодаря именно своему упорству", — рассуждает Ласма о полученном в 2014 году титуле "Мисс Латвия".

В это время Ласма решила переехать в Ригу и перейти на Юридический факультет, чтобы параллельно с учебой работать в Рижской муниципальной полиции.

Каждой сказке приходит конец

"Мне кажется, что я не до конца понимала, что последует за моей победой. Конкурс, который я в детстве смотрела по телевизору, внезапно стал моей реальностью", — говорит Ласма.

Организаторы "Мисс Мира" каждый год присуждают одной компании эксклюзивное право на проведение национального конкурса в стране, победительница которого участвует в мировом конкурсе. Между организаторами и участницей заключается договор, в котором описываются все права и обязанности сторон. К сожалению, в случае Ласмы не все пошло гладко и пришлось прекратить работу с организатором местного конкурса: "Несмотря на зеленый свет со стороны организаторов мирового конкурса и все мои усилия, были определенные условия, препятствовавшие моему участию", — вспоминает Ласма, не желая вдаваться в детали этого не самого приятного опыта.

Я считаю, что всегда стоит помнить, что мы все всего лишь люди. Победа в конкурсе красоты не делает меня самой красивой женщиной в Латвии. Все женщины красивы. Ласма Земене

"Отчасти я благодарна за этот опыт — если есть проблема, то о ней надо говорить. Если видишь, что кто-то вредит тебе или кому-то еще, надо сообщать об этом. Пока люди будут закрывать глаза или мириться с плохими вещами, ничто не изменится. Такое отношение рождает трагедии и я каждый день вижу их глазами полицейских", — заявляет Ласма.

Между двух столь разных миров

"Участие в конкурсе однозначно перевесило чашу моих весов в сторону связей с общественностью. Такие конкурсы, кстати, тоже развивают профессиональные качества. Большинство участниц "Мисс Мира" начали работу именно в общественном секторе, например, занимаются рекламой и организацией событий, ведут передачи о стиле и моде, становятся дизайнерами или актрисами", — рассказывает сотрудница полиции.

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции
Foto: Publicitātes foto

"Конечно, многие женщины выбирают работу, которая не связана с общественной сферой, и становятся врачами, юристами, инженерами и предпринимательницами. Кстати, я не первая полицейская, которая приняла участие в таком конкурсе — в 2005 году титул "Мисс Мира" получила исландка Уннур Бирна Вильяльмсдоттир, которая так же работала в полиции и училась на юриста", — с улыбкой отмечает Ласма.

"Я отношу себя ко второму типу, потому что не связала свою жизнь напрямую с шоу-бизнесом, а связь с общественностью в полиции — это как раз золотая середина между юриспруденцией и индустрией развлечений".

Работа в полиции

Ласма рассматривает важную для полиции информацию, пишет пресс-релизы для публикации в СМИ, где их потом видят читатели. Девушка также ведет официальную страничку Рижской муниципальной полиции в Facebook.

"Моя работа в полиции небессодержательна, это и было моим стимулом работать в полиции параллельно учебе. Где еще можно вот так явно видеть, как работает закон. Я отработала полицейской неполный год, а затем перешла в связи с общественностью", — поясняет Ласма, добавляя, что на знакомство с работой полиции и принципов работы PR-специалиста ушло какое-то время.

Хоть я и не полицейская в классическом смысле этого слова, я считаю, что помогать можно по-разному, в том числе и рассказывая о происходящем. Ласма Земене

"Отбор самых интересных событий проходит весьма буднично — у меня есть сводки событий, а параллельно я оцениваю, что сейчас актуально. Хоть я и не полицейская в классическом смысле этого слова, я считаю, что помогать можно по-разному, в том числе и рассказывая о происходящем. Этим я и занимаюсь — каждый день рассказываю о детях, изъятых из неблагополучных ситуаций, людях, которые попали в безысходные ситуации, об изменениях в законах или объясняю, почему полицейские поступили так, а не иначе. Я стараюсь писать так, чтобы текст читался легко и не утяжелялся юридическими терминами, был как можно проще и понятнее", — рассказывает о своей работе Ласма.

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции
Foto: Privātais arhīvs

"Иногда из разговоров с коллегами я узнаю о каких-то случаях, и понимаю, что за ними стоит история, которой стоит поделиться. Регулярно освещаю изменения в законодательстве — я их объясняю и рассказываю о штрафах. Мало кто из обычных жителей тщательно следит за законами и столь же тщательно их выполняет. Я понимаю, что для некоторых людей эти статьи — единственный контакт с полицией. Я надеюсь, что своей работой я помогаю людям понять, как действовать в той или иной ситуации", — признается Ласма.

"В заключение я бы хотела напомнить, что все мы — всего лишь люди. Победа в конкурсе красоты не делает меня самой красивой женщиной в Латвии. Все женщины красивы. Точно так же каждый полицейский — просто человек, который делает свою работу. Сегодня люди часто забывают о том, что люди по другую сторону экрана или работающие в госучреждениях — самые обычные люди со своими проблемами и успехами. У каждого есть своя позиция, которую невозможно определить только местом работы или только полученным титулом. Даже если это титул красивейшей женщины Латвии", — заключает Ласма.

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